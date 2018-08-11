شعر أملس دون حرارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 02:01 مساء

تحلمين بشعر أملس ولا تودين إنفاق الكثير من المال أو استخدام الأدوات والمواد الكيماوية؟ إليكِ الحل الطبيعي.

إذ يمكنكِ الحصول على نتائج مبهرة باستخدام بعض المكونات البسيطة في منزلكِ، وفق «إيلي عربية».

الحليب
استخدمي فقط الحليب البارد للحصول على شعر أملس ومفرود. ضعي الحليب البارد في زجاجة سبراي معقمة وبعد غسل الشعر قومي بتقسيم الشعر المبلل واستخدمي سبراي الحليب عليه وبعدها، مشطي شعركِ واتركيه حتى 30-45 دقيقة قبل أن يغسل مرة أخرى.

زيت الخروع
ما عليكِ سوى استخدام كمية صغيرة من زيت الخروع الدافئ لتدليك الشعر وفروة الرأس. لفي الرأس بمنشفة نظيفة، ويترك حتى ساعتين أو طوال الليل، وفي الصباح التالي، قومي بغسل الشعر.

حليب جوز الهند وعصير الليمون
علاج فعَّال لعلاج تلف الشعر. اخلطي كمية صغيرة من حليب جوز الهند مع عصير ليمونة كاملة ويوزَّع الخليط الناتج على الشعر المبلل، ويترك حتى ساعة كاملة قبل أن يغسل بالطريقة المعتادة.

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