إطلالة مميزة للمحجبات في عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 أغسطس 2018, 11:07 صباحا
أزياء محجبات لعيد الأضحى (أرشيفية)

طرحت مجموعة أزياء مميزة خاصة بالمحجبات لهذا الموسم كاملة الأناقة والرقة، وستناسب إطلالتك في العيد، لتكوني أكثر جمالًا ورونقًا، ومن خلال هذا التقرير اخترنا لكِ أزياء محجبات ناعمة خيارك الأمثل لعيد الأضحى، شاهديها واستوحي إطلالتك منها، وفق «ليالينا».

الأزياء المرفقة في الألبوم تناسب المرأة المحجبة العصرية، والتي ترغب في الحصول على إطلالة كاملة الأناقة والشياكة أينما ذهبت.

باعتمادك أحد القطع المرفقة، كوني على يقين أنكِ ستكونين صاحبة الإطلالة الأجمل والأرقى على الإطلاق، فهي مواكبة لآخر صيحات الموضة وأرقاها.

اختاري ألوانك المفضلة، وانطلقي بالتصميم الذي تريدينه، لتحصلي في النهاية على الإطلالة التي تحلمين بها هذا العيد.

أزياء محجبات لعيد الأضحى (أرشيفية)
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