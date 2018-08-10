خلطة طبيعية لحواجب كثيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 01:10 مساء

إذا كنت تعانين من الحواجب الخفيفة وتودين الحصول على إطلالة جميلة وعيون ساحرة وجذابة، فإليك علاجا طبيعيا بسيطا للغاية وفعالا لتحظى بحواجب كثيفة في المنزل.

واستخدمي هذا العلاج لمدة ثلاثة أشهر فقط مرتين في الأسبوع، والخطوة الأهم هي عدم إزالة الشعر طوال فترة العلاج، حسب مجلة «إيلي عربية».

ومن مميزات هذه الوصفة أنها تحتوي على مكونات طبيعية موجودة في خزانة مطبخك، فما هي إذاً الخطوات المتبعة لتنفيذها؟

المكونات المطلوبة:
زيت خروع
زيت فيتامين إي E

طريقة التحضير والتطبيق:
امزجي كميات متساوية من زيت الخروع وزيت الفيتامين إي وسيكون الخليط جاهزا للاستعمال.
اغمسي الفرشاة الخاصة بالحواجب في الخليط وطبقي الزيت كل يومين على حواجبك قبل الخلود إلى النوم.
إذا أردت تركيبة شبيهة بالسيروم، أضيفي القليل من جل الألوفيرا واخلطي المكونات جيدًا قبل الاستخدام.

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