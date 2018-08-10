خلطة طبيعية لحواجب كثيفة

إذا كنت تعانين من الحواجب الخفيفة وتودين الحصول على إطلالة جميلة وعيون ساحرة وجذابة، فإليك علاجا طبيعيا بسيطا للغاية وفعالا لتحظى بحواجب كثيفة في المنزل.

واستخدمي هذا العلاج لمدة ثلاثة أشهر فقط مرتين في الأسبوع، والخطوة الأهم هي عدم إزالة الشعر طوال فترة العلاج، حسب مجلة «إيلي عربية».

ومن مميزات هذه الوصفة أنها تحتوي على مكونات طبيعية موجودة في خزانة مطبخك، فما هي إذاً الخطوات المتبعة لتنفيذها؟

المكونات المطلوبة:

زيت خروع

زيت فيتامين إي E