5 طرق طبيعية لعلاج ثقوب الوجه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أغسطس 2018, 05:26 مساء

يعاني بعض السيدات والفتيات وجود حفر وثقوب تظهر في الوجه، وهو ما يستدعي التدخل حتى لا يتفاقم الأمر.

ويرجع السبب في حدوث هذه الثقوب إلى العبث في حب الشباب أو لأسباب أخرى، مثل الجراحة أو الحرق أو مستحضرات التجميل أو الإصابات الأخرى التي قد يتعرض لها الوجه، حسب «سوبر ماما».

وهناك طرق طبيعية عدة لعلاج الثقوب:
صودا الخبز: اخلطي ملعقتين من صودا الخبز مع قليل من الماء، حتى تحصلي على عجينة سائلة، ثم ضعي الخلطة على الوجه لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ، كرري هذه الخطوة مرتين أسبوعيًّا.

زيت الزيتون: استخدمي الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون لتدليك حفر الوجه لمدة دقيقة واحدة، حيث يساعد ذلك على إنتاج الكولاجين في البشرة، ويمكنكِ استخدام أي من الكريمات المرطبة بدلاً عن الزيت، ولكن تأكدي من عدم وجود أي جروح في بشرتكِ حتى لا تلتهب.

الخيار: يحتوي الخيار على فيتاميني (أ) و(ج)، لذلك يعد الخيار من العلاجات الطبيعية للبشرة، لذا قطعي ثمرة الخيار إلى شرائح وضعيها على أماكن الثقوب، واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد وكرري هذه الخطوة يوميًّا.

الصبار: استخرجي هلام الصبار من ورقة صبار، وضعي هذا الهلام على وجهكِ لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر ثم البارد، وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًّا.

ماء الورد مع النشا: اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ربع ملعقة من النشا، ثم ضعي الخليط على النار مع التقليب حتى يتماسك الخليط، واتركيها لتبرد وافردي الخليط على وجهكِ واتركيه حتى يجف، ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد، وكرري هذه الوصفة أربع مرات أسبوعيًّا حتى تختفي الثقوب.

صابون الكبريت: اغسلي وجهكِ يوميًّا بصابون الكبريت قبل النوم، ثم بعد غسل وجهكِ، استخدمي زيت القمح في تدليك وجهكِ بلطف، كرري هذه الطريقة يوميًّا لمدة أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحف الإيطالية تتحدث عن مؤتمر روما المقبل حول ليبيا
ليبيا
مصر تعرض مخطوطة نادرة مستردة من لندن
ثقافة وفن
قهوة سي عقيلة الحلقة (42) «رجل شريف لجهاز سيئ السمعة»
ثقافة وفن
السراج يبحث إعفاء بائعي أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية
ليبيا
الدينار الورقي يثير أزمة بين أهالي طبرق والأسواق التجارية
ليبيا
التكبالي يوجه رسالة «شديدة اللهجة» للسفير الإيطالي طالبه فيها بالاعتذار
ليبيا
مستشار السراج: ما هي الدولة التي لم تتدخل بعد في شأننا؟
ليبيا
سنغافورة تتعرض لـ«أكبر» هجوم إلكتروني في تاريخها وتتهم حكومات أجنبية
دولى
شاهد نيمار دا سيلفا وهو يرقص على أنغام «كيكي»
رياضة عالمية
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: العالم مهدد بدخول حالة «الدفيئة»