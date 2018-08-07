5 طرق طبيعية لعلاج ثقوب الوجه

يعاني بعض السيدات والفتيات وجود حفر وثقوب تظهر في الوجه، وهو ما يستدعي التدخل حتى لا يتفاقم الأمر.

ويرجع السبب في حدوث هذه الثقوب إلى العبث في حب الشباب أو لأسباب أخرى، مثل الجراحة أو الحرق أو مستحضرات التجميل أو الإصابات الأخرى التي قد يتعرض لها الوجه، حسب «سوبر ماما».

وهناك طرق طبيعية عدة لعلاج الثقوب:

صودا الخبز: اخلطي ملعقتين من صودا الخبز مع قليل من الماء، حتى تحصلي على عجينة سائلة، ثم ضعي الخلطة على الوجه لمدة خمس دقائق، ثم اغسلي وجهكِ بالماء الدافئ، كرري هذه الخطوة مرتين أسبوعيًّا.

زيت الزيتون: استخدمي الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون لتدليك حفر الوجه لمدة دقيقة واحدة، حيث يساعد ذلك على إنتاج الكولاجين في البشرة، ويمكنكِ استخدام أي من الكريمات المرطبة بدلاً عن الزيت، ولكن تأكدي من عدم وجود أي جروح في بشرتكِ حتى لا تلتهب.

الخيار: يحتوي الخيار على فيتاميني (أ) و(ج)، لذلك يعد الخيار من العلاجات الطبيعية للبشرة، لذا قطعي ثمرة الخيار إلى شرائح وضعيها على أماكن الثقوب، واتركيها لمدة نصف ساعة ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد وكرري هذه الخطوة يوميًّا.

الصبار: استخرجي هلام الصبار من ورقة صبار، وضعي هذا الهلام على وجهكِ لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر ثم البارد، وكرري هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًّا.

ماء الورد مع النشا: اخلطي ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ربع ملعقة من النشا، ثم ضعي الخليط على النار مع التقليب حتى يتماسك الخليط، واتركيها لتبرد وافردي الخليط على وجهكِ واتركيه حتى يجف، ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد، وكرري هذه الوصفة أربع مرات أسبوعيًّا حتى تختفي الثقوب.

صابون الكبريت: اغسلي وجهكِ يوميًّا بصابون الكبريت قبل النوم، ثم بعد غسل وجهكِ، استخدمي زيت القمح في تدليك وجهكِ بلطف، كرري هذه الطريقة يوميًّا لمدة أسبوع.