الشعير لبشرة صافية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أغسطس 2018, 11:44 صباحا

تؤثر البقع الغامقة والحبوب والشوائب على بشرتك وصفائها، ويحدث ذلك بشكل تلقائي مع التقدم في السن أو التعرض للعوامل الضارة.

ولذلك نقدم لك خلطة الشعير للحصول على بشرة صافية على الدوام، حسب «إيلي عربية».

المكونات
1 كوب حليب
3 ملاعق من الشعير
1 ملعقة عسل
1 عصير ليمونة
1 ملعقة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير
أولاً اغلي الشعير مع الحليب لمدة 10 دقائق.
اخلطي المكونات جميعها في إناء حتى تحصلي على خليط متماسك.
ادهني بشرتك بهذا الخليط وانتظري لمدة 20 دقيقة ثم ابدأي في غسل البشرة .
كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعيًا لتحصلي على بشرة صافية وخالية من البقع الغامقة.

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