قتيل في انقلاب مركب بالبندقية

مراكب على القناة الكبيرة في افتتاح السباق الكبير ضمن كرنفال البندقية، 28 يناير 2018 (أ ف ب)

قتل رجل في حادث انقلاب مركب في بحيرة البندقية الشاطئية في شمال إيطاليا بعد ظهر السبت، بحسب ما أعلنت فرق الإسعاف الإيطالية.

وتسببت موجة قوية غير اعتيادية بانقلاب مركب كان فيه خمسة أشخاص في جنوب البحيرة الشاطئية، وفق «فرانس برس».

وهبت مراكب كثيرة أخرى كانت موجودة في المكان لنجدة ركاب الزورق.

وأصيب أربعة منهم بجروح طفيفة فيما قضى في الحادث رجل في السادسة والسبعين يقيم في بلدة قريبة.

وأدى حادث اصطدام بين مركبين في البحيرة الشاطئية قبيل منتصف ليل الجمعة إلى مقتل صيادين اثنين وإصابة أربعة أشخاص بجروح.

الصيادان كانا صديقين منذ فترة طويلة ويبلغان التاسعة والستين ويقيمان في البندقية التي تستضيف 20 مليون سائح سنويا.

ووقع الحادث مع مركب آخر ينقل أربعة شباب عائدين من سهرة وأصيبوا بجروح طفيفة. ولم تعرف أسباب الحادث بعد.