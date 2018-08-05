حقيبة الخرز تسيطر على موضة الصيف

تعد حقيبة اليد من الإكسسوارات التي لا غنى عنها لاستكمال إطلالة المرأة الأنيقة، وفي كل موسم تبرز بعض الصيحات دون غيرها.

وهذا الموسم يشهد صيحات غريبة وغير تقليدية في عالم حقائب اليد، لتتصدر قائمة الحقائب الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وفق «إيلي عربية».

وسيطرت مؤخرًا الحقائب المنسوجة من الخرز أو موضة حقيبة الخرز المشغولة بكل دقّة والنتيجة، أشكال وأحجام وألوان مختلفة تبهر العين، فلمَ لا تجعليها رفيقتك هذا الصيف لإطلالة مرحة مفعمة بالحيوية؟ لقد رأينا هذا النوع من الحقائب بوفرة في موضة الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحولت إلى إكسسوار أساسي لا يفارق ملهمات الموضة حول العالم.

كما استعرضت العديد من دور الأزياء العالمية تصاميم أنيقة ومميزة من الحقائب الصيفية بالطراز «المينيمالي» (minimalism) لمواكبة آخر صيحات الموضة.

وابتكرت تصاميم بألوان مبهرة وأخرى بألوان أساسية كالأسود والبني والأبيض، كما لعبت بعض دور الأزياء لعبة الشفافية. وأتت بعض التصاميم مشغولة بتفاصيل زخرفية من وحي عالم الفاكهة.