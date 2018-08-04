4 نصائح للحصول على إطلالة جديدة يوميا

إذا كنت ممن يجلسن أمام خزانة الملابس لساعات طويلة من اختيار ملابس اليوم التالي دون الوصول إلى أي نتيجة، فأنت في حاجة لأفكار ملهمة تساعدك في اختيار ملابس مميزة لكل يوم دون عناء.

ومن أجل الحصول على إطلالة جديدة يوميا، يمكن اتباع هذه النصائح، حسب «فستاني»:

عند شراء الملابس لا تقومي بشراء قطعة تعجبك لمجرد أنه يمكنك ارتداؤها على قطعة أخرى فقط، ولكن عليك شراء الملابس التي يمكن تنسيقها مع ملابس أخرى حتى لو كانت قديمة.

لا تحاولي ارتداء ما يتناسب مع الموضة دون معرفة الألوان والملابس المناسبة مع شكل جسمك، فمثلا لا يمكن للمرأة القصيرة ارتداء ملابس من قطعتين وذات ألوان موحدة.

شراء الإكسسوارات الكثيرة دون استخدام ما لديك، قد ينتهي بها الحال في خزانتك فقط، فحاولي إعادة استخدام إكسسواراتك بطرق مختلفة، فمثلا استخدام السكارف لتزيين البنطلون بدلا من الحزام هو من أحدث صيحات الموضة.

ارتداء الملابس المريحة والبسيطة لا يعني أنك فقدت أناقتك، يمكنك الاحتفاظ بأناقتك مع أي ملابس ترتديها، فاللمسات الأخيرة مثل الإكسسوار أو الحقيبة أو الحذاء هو ما يضفي المزيد من الأناقة على أزيائك.

