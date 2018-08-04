السكر الأبيض عدو بشرتك

يعد السكر الأبيض بمثابة عدو البشرة؛ فهو يعجّل بشيخوخة البشرة، وفق خبراء الصحة والجمال.

وأوضحت مجلة «إيلي» الألمانية في موقعها الإلكتروني على الإنترنت أن السكر الأبيض يرفع مستوى الأنسولين بالدم، ما يؤدي بدوره إلى حدوث التهابات دقيقة بالجسم، والتي تهاجم الكولاجين والإيلاستين بالبشرة، وبالتالي تفقد البشرة مرونتها وتظهر خطوط التمدد عليها.

لذا ينبغي الإقلال من تناول السكر الأبيض، وذلك باستبداله بالعسل الأبيض لتحلية المشروبات، وينطبق ذلك أيضاً على خبز الدقيق الأبيض.

ونصحت المجلة بتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لأنه غني بالفيتامينات والمعادن، التي تعمل على تقوية البشرة.

وبشكل عام، يحتوي السكر على نسبة حموضة عالية تسبب ارتفاعا في مستوياته بالدم مما يؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم والجلد وذلك لإكثار تناول السكريات المصنعة، كالسكر الأبيض والبني والدبس وشراب القيقب و غيرها لذا ينصح باستبدالها ببعض السكريات الطبيعية كالفواكه.