بالفيديو: تمرينات رياضية منزلية لشد عضلات الجسم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أغسطس 2018, 04:02 مساء

تُقدِّم اختصاصية التغذية ومدربة اللياقة البدنية براء صباغ خمس حركات لشدِّ عضلات الجسم كافة، باستخدام قارورتين من الماء. تُمارس كلّ من الحركات الآتية 12 مرَّة على ثلاث أو خمس دورات، وذلك وفق موقع «سيدتي»:

1. حركة السكوات مع الضغط تُمارس من خلال أخذ وضعية القرفصاء ورفع اليدين إلى الأعلى عند النهوض لتحريك عضلات الرجلين واليدين والكتفين.

2. حركة الـ«لانجز» تُمارس من خلال أخذ وضعية القرفصاء على ساق، مع مزاولة حركة العضلة ذات الرأسين الـ«بايسيبس» عند النهوض.

3. حركة الـ«بوش أب» تُمارس من خلال تثبيت اليدين على الحائط بمستوى الكتفين، مع تقريب الصدر إلى الحائط ودفعه إلى الوراء.

4. الحركة الرابعة تهدف إلى تحريك اليدين والساقين معًا، وتُمارس من خلال تثبيت اليدين والرجلين على الأرض ورفع الجسم إلى الأعلى. وبين المرة والثانية، يُشدُّ كلٌّ من الساقين الى الأعلى.

5. الحركة الخامسة تهدف إلى تحريك عضلات المعدة والكتفين، وتُمارس من خلال تثبيت الكفَّين وأطراف القدمين على الأرض، وتحريك اليدين نحو الصدر، مع الحفاظ على الجسم مستقيمًا. 

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