وصفات الصبار لبشرة رائعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 11:52 صباحا

يوفر الصبار العديد من الفوائد الجمالية لبشرة المرأة وشعرها، والسبب في ذلك يعود لجل الصبار وهو المادة التي تستخرج من هذا النبات، وتسمى الألوفيرا.

يمكنك وضع الصبار مباشرة على بشرتك، وأيضًا تستطيعين تجربة هذه الأقنعة المختلفة باستخدام الصبار التي تجمع بين فوائده وفوائد مواد طبيعية أخربحسب «سوبر ماما».

تونر الصبار والشاي الأخضر
هذا التونر سهل للغاية، حيث يعمل على تخليص البشرة من المسام الضيقة ويخلصها من الأوساخ ويرطبها ويقلل من الاحمرار والالتهابات، ويمكنك صنعه بمزج الماء مع الشاي الأخضر مع جل الصبار، ثم تنظيف البشرة به بصورة يومية باستخدام قطعة من القطن، وهو مثالي لصاحبات البشرة الدهنية.

منظف الصبار وزيت الزيتون
الماسكارا والآيلانير من أنواع المكياج التي يصعب إزالتها، لذلك الكثير من مزيلات المكياج تحتوي على مواد كيماوية قوية قد تؤذي بشرتنا، بالإضافة إلى أنها تجفف البشرة وتضر الجلد الحساس في هذه المنطقة. وبديلًا عن مزيلات المكياج هذه يمكنك استخدام هذا الخليط البسيط من جل الصبار وزيت الزيتون، بمزجهما معًا وتنظيف العينين وما حولها بقطنة مبللة بهما.

جل حلاقة من الصبار والجلسرين وزيت الزيتون
جل الصبار يمكن استخدامه كجل حلاقة لإزالة الشعر الزائد، فهو يجعل الجلد أكثر نعومة ويزيد من ترطيبه، وأيضًا يقتل البكتريا التي تؤدي للالتهابات في البشرة بعض الأحيان بعد الحلاقة، يمكنك عمل خليط من جل الصبار والجلسرين وزيت الزيتون لنعومة إضافية.

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