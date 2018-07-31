استعملي سيروم الشعر لهذه الأسباب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 يوليو 2018, 11:07 صباحا
سيروم الشعر يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال الشعر (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مصفف الشعر الألماني ينس داجنه أن سيروم الشعر يتمتع بفوائد جمّة لصحة وجمال الشعر؛ حيث أنه يعتني بالشعر على نحو شامل من الجذور إلى الأطراف.

وأوضح داجنه أن سيروم الشعر مفيد بصفة خاصة للمرأة، التي تصبغ شعرها بشكل متكرر، وكذلك التي تستعمل مكواة الفرد أو مكواة التجعيد بكثرة، حيث يعاني الشعر في هذه الحالات من إجهاد شديد، وفق موقع «24». 

وأضاف مصفف الشعر الألماني أن السيروم يعد حلًا سحريًّا للشعر الجاف والمتجعد والمتطاير.

ويوصي داجنه باستعمال المستحضرات المحتوية على مركبات الفيتامينات مثل B5 و C و E أو مواد فعالة مثل البيوتين أو مضادات الأكسدة أو بعض الزيوت مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو أو زيت جنين القمح.

كما أن السيروم المحتوي على الكافيين يعمل على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، ما يساعد على نمو الشعر بشكل صحي.

وعن كيفية الاستعمال، أوضح داجنه أنه يتم توزيع كمية من السيروم بحجم حبة البازلاء على الشعر باستخدام راحتي اليدين، مع الحرص على تدليك فروة الرأس بالسيروم أيضًا بأطراف الأصابع.

ولتحقيق النتائج المرجوة ينصح مصفف الشعر الألماني داجنه باستعمال سيروم الشعر بانتظام لمدة لا تقل عن 3 شهور، ومن المثالي لمدة 6 شهور.

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