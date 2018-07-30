تعرفي على الفوائد الجمالية للطماطم

تحتوي ثمار الطماطم على الليكوبين، والتي تعد مضادًا طبيعيًا للشيخوخة، كما تحتوي على فيتامين A الذي يساعد خلايا البشرة على التجدد بفاعلية أكبر.

وللاستفادة من هذه الثمرة إليكِ بعض النصائح التي تساعدك على الاستفادة من مزاياها الجمالية، حسب «جمالك».

تنظيف البشرة وتنشيطها

اهرسي ثمرة طماطم مع حبة أفوكادو لإعداد قناع للوجه. ابسطي هذا القناع على وجهك لمدة 15 إلى 20 دقيقة. قد تشعرين ببعض الوخز في بشرتك بسبب حموضة الطماطم، لكن هذا يعني حصول تنظيف عميق للمسام بفضل مزايا الطماطم، أما الأفوكادو فيحافظ على الترطيب الطبيعي للبشرة.

ترطيب الشعر وفروة الرأس

بعد غسل شعرك بالشامبو، اسكبي عصير الطماطم على شعرك واتركيه لمدة 5 دقائق. من شأن ذلك إزالة كل رواسب مستحضرات التصفيف وكذلك ترطيب فروة الرأس. أشطفي بعدها شعرك بالماء البارد.

تصغير المسام

اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج مع قطرتين من عصير الليمون في وعاء. اغمسي كرة قطنية في هذا الخليط ومرريها على وجهك باعتماد حركات دائرية. وبعد 10 دقائق، اشطفي وجهك بالماء البارد.

للتخلص من حب الشباب والبثور السوداء

تستطيع حموضة الطماطم إزالة الأوساخ والحؤول دون ظهور البثور البشعة.. ابسطي لبّ الطماطم على مساحات البثور أو حب الشباب لمدة 30 دقيقة كل يوم. وبعد أسبوعين، سوف تلاحظين الفرق.

معالجة البشرة الدهنية

يشتهر الفيتامينان A وC، تمامًا مثل كل الأحماض الأمينية، بقدرتهما على تخفيف المظهر الدهني في البشرة. لذا، احرصي على ترطيب بشرتك بعد تنظيفها في الأعماق لتفادي أي طفرة بثور.