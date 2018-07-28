خلطة المعدنوس لشعر ناعم

تحلم كل امرأة وفتاة بشعر صحي ناعم، فهو تاج الجمال، ولأجل هذا الغرض قد تنفقين عزيزتي الكثير من المال، رغم أن الأمر أبسط من ذلك بكثير.

فأحيانًا يكون الحل بالقرب منا لكننا نبحث عنه بعيدا، إذ يكمن الحل في مواد تجدينها في مطبخك.

ولهذا نقدم لك خلطة المعدنوس لنعومة الشعر، حسب وصفة «جمالك».

المكونات:

ملعقة واحدة أوراق المعدنوس الطازجة

2 ملعقة زيت جوزهند

ملعقة واحدة جلسرين