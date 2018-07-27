شعر ساحر مع زيت الزيتون

تتعدد فوائد زيت الزيتون لشعرك، فالوصفات الطبيعية بزيت الزيتون هي المصدر الأساسي لتغذية الشعر في كل وقت.

إليك مجموعة من الفوائد المدهشة لزيت الزيتون بالنسبة لشعرك، فتعرفي عليها معنا حسب «إل عربية».

ترطيب الشعر

زيت الزيتون يساعد على ترطيب فروة الرأس وحمايتها من التلف الذي تتعرض له جراء المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية.

بلسم طبيعي

استبدلي البلسم الخاص بك بزيت الزيتون. فهو يقدم لك نفس نتائج البلسم لكن بتركيبة آمنة وطبيعية وبتغذية مطلقة.

منع تساقط الشعر

إذا كنت تعانين من تساقط الشعر فإن زيت الزيتون سيكون حلك الأمثل لحل هذه المشكلة وعلاج تساقط الشعر بشكل عام.