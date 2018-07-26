فرد الشعر بالمكواة دون إتلافه

تعرض الشعر لدرجة حرارة مرتفعة قد يتسبب في إجهاده وإتلافه، والكثير من السيدات والفتيات يستخدم مكواة الشعر.

فكيف تحمين شعرك من أضرار المكواة وما قد تسببه درجة حرارتها المرتفعة من تلف لشعرك، إليك هذه النصائح حسب «سوبرماما».

1. اختيار المقاس المناسب:

كلما كان شعرك طويلًا وكثيفًا، احتجت لمكواة شعر عريضة، فمثلًا إذا كان شعرك قصيرًا وخفيفًا يمكنكِ الاكتفاء بمكواة بعرض بوصة واحدة.

2. معرفة الفارق بين أنواع المكواة المختلفة:

مكواة السيراميك:

تساعد على توزيع متساوٍ للحرارة، ما يقلل فرص حدوث ضرر لشعرك.

مكواة التيتانيوم:

تتميز بتوصيل الحرارة أسرع بشكل أسرع، فإذا استخدمتِها بالشكل الصحيح، لن يتعرض شعرك للتلف، وستحصلين على نتيجة جيدة وسريعة، ولكن لا تتركيها لفترة طويلة على شعرك.

مكواة التورمالين:

تمنحك شعرًا أكثر لمعانًا، وتقلل من التقصف وهيشان الشعر.

3. استخدام واقي الشعر من الحرارة:

لا تستخدمي السيروم أو الكريم العادي، احرصي على اقتناء النوع المخصص للوقاية من حرارة المكواة.