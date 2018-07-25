إزالة التجاعيد في أسبوع واحد

إذا كنت ترغبين بالحصول على مظهر شاب وخالٍ من التجاعيد، فأنت بحاجة إلى استخدام مكونات طبيعية متواجدة في خزانة مطبخك.

وإليكِ خلطة ثورية لإزالة التجاعيد في أسبوع واحد فقط، حسب «إل عربية».

المكونات

أربع ملاعق كبيرة من الفازلين

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي

صفار بيضتين

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون الخام

طريقة التحضير:

ذوبي الفازلين في حمام مائي (وضع الفازلين في وعاء صغير تضعينه في وعاء آخر مملوء ماء ساخن).

اخفقي صفار البيض بواسطة الشوكة ثم أضيفي الفازلين، بعد أن يبرد، إلى المزيج.

أضيفي العسل والزيت.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

طريقة التطبيق:

طبقي الخليط على كامل البشرة بواسطة فرشاة مكياج نظيفة أو بواسطة الأصابع.

أتركي القناع قليلًا على البشرة حتى تمتص كل الخصائص المغذية، بعدها ضعي طبقة أخرى منه ودلكي بشرتك بحركات دائرية.

أتركي الخليط يتفاعل لمدة 40 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

كرري هذه الوصفة لمدة أسبوع والتجاعيد ستختفي بالكامل.