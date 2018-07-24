الأناناس للتخلص من الهالات السوداء

تعاني الكثير من السيدات مشكلة الهالات السوداء وتبحث عن الحلول المختلفة للتخلص من هذه المشكلة.

لذلك نقدم إليك طريقة منزلية سهلة التطبيق، الاستمرار عليها يجعلك تتخلصين من هذه المشكلة تماما وذلك وفقا لموقع «بشرتي».

المكونات المطلوبة وطريقة التطبيق

- قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من عصير الأناناس مع ملعقة صغيرة من البزار لتحصلي على مزيج متجانس ومن ثم وزعيه حول العينين، واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اشطفي وجهك بالماء الفاتر وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.