استوحي إطلالتك من النجمة الإنجليزية ليلي جيمس

أصبحت الممثلة الإنجليزية ليلي جيمس واحدة من أيقونات الموضة حول العالم في سنوات قليلة بسبب مظهرها الذي يتميز بالبساطة والرقى.



قد تعرفيها من أفلام شهيرة مثل «Cinderella» و«Baby Driver» بجانب فيلمها الجديد «Mamma Mia! Here We Go Again» حيث ستقوم بدور شخصية دونا -ميريل ستريب- في شبابها.

شاهدي معنا صورا لبعض ما ارتدته مؤخرا واستوحي منه ما يناسب أطلالتك.