قناع للعناية ببشرتك بعد الحلاقة

يعاني الكثيرون من تهيج الجلد والشعور بحرقة في الجلد بعد انتهاء الحلاقة في كل مرة، والذي يكون مزعجاً جداً لدرجة الألم، وقد يتطور الأمر لظهور البثور الحمراء على الجلد.

يعود ذلك لأن شفرة الحلاقة لا تكتفي بإزالة الشعر فحسب، بل تقوم أيضاً بتقشير جزء من جلد البشرة مما يصيبك الشعور بهذه الحرقة، واحمرار الجلد والتي قد تمتد لعدة أيام.



لذلك نقدم إليك قناعا طبيعيا يحمي بشرتك من هذه الآثار بمجرد اتباعه بعد الحلاقة تعرف على مكوناته وطريقة تطبيقه وفقا لموقع «سيدي».

المكونات وطريقة التطبيق

بودرة ثلج

ماء ورد

2 نقطة زيت لوز حلو

تخفق المكونات وتوضع على البشرة لمده خمس دقائق ثم تشطف بماء فاتر وتكرر في كل مرة بعد الحلاقة.

