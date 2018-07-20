خلطات طبيعية لشعر طويل وقوي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 يوليو 2018, 01:25 مساء

يسعى الكثير من السيدات للحصول على شعر طويل وصحي دون استخدام مواد كيميائية أو إنفاق أموال كثيرة. لذلك نقدم إليك طرق طبيعية منزلية تمنحك شعرًا طويلاً وقويًا في فترة قليلة تعرفي على هذه الطرق معنا وفقًا لموقع «أحكي».

عصير البصل
ستحتاجين إلى عصير بصلتين من البصل الأحمر، ضعيه في وعاء واغمسي قطنة فيه ثم مرري القطنة على فروة رأسك واتركيه على شعرك لمدة 15 دقيقة ثم اغسليه بالماء والشامبو. كرري هذه العملية مرة أسبوعيًا.
خل التفاح
ستحتاجين إلى 75 غرامًا من خل التفاح مضاف إلى لتر ماء. بعد غسل شعرك بالشامبو وشطفه بالماء قومي بشطفه للمرة الأخيرة بكوب من الماء المضاف إليه خل التفاح ويمكنك حفظ الباقي للمرة التالية. كرري هذه العملية في كل مرة تغسلين فيها شعرك
الأرز
ستحتاجين إلى نصف كوب من الأرز وكوبان من الماء. ضعي الأرز في الماء واتركيه لمدة 15 دقيقة، تخلصي من الأرز واستخدمي المياه لغسل شعرك ودلكي فروة رأسك بها جيدًا. اشطفي شعرك بالماء والشامبو إذا احتاج الأمر. كرري هذه العملية مرتين أسبوعيًا.
 

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