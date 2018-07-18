نصائح لاختيار الملابس المُناسبة لصاحبات الجسم «الكيرفي»

إذا كنت من أصحاب الجسم «الكيرفي» أو الممتلئ فعليك اتباع هذه النصائح في اختيار ملابسك للحصول على إطلالة جميلة وأنيقة دوما وذلك وفقا لموقع «احكي».

القياس المناسب

- على عكس ما هو شائع أن الملابس الفضفاضة هى الأنسب لصاحبات الجسم الكيرفي فإن الملابس التي تكون على قياسك هى الاختيار الأفضل حيث تُظهر جسمك كما هو ليس أكبر مما يبدو. لذا ابتعدي عن اختيار القطع الـ Oversize وحاولي تنسيق القطع التي تُناسب قياسك.

الملابس المخططة

- هل يُمكن أن ترتدي الملابس المُخططة؟ بالتأكيد تستطيعين ولكن احرصي أن تكون الخطوط بالطول وليس بالعرض لأنها تُظهرك أعرض من الطبيعي.

الأحزمة

- الأحزمة من الإكسسوارات التي ستُغير إطلالتك بشكل كامل حيث تُبرز منطقة الخصر لديكِ وتظهرين بشكل أكثر نحافة.

السروال مرتفع الخصر

- اتجهي للسراويل عالية الخصر لإخفاء ترهلات البطن خاصةً البنطلونات الجينز، واختاري البنطلونات المستقيمة من أسفل أو الضيق من أعلى وواسعة من أسفل مثل الشارلستون.

التنانير

- أما بالنسبة للتنانير فأفضل قصة لصاحبات الجسم الكيرفي هى تنورة القلم الرصاص والتي تُظهر الجسم بشكل أنيق وأكثر نحافة وهى أحدث صيحات موضة صيف 2018.

الكعب

- الكعب العالي سيزيد من أناقتك بشكل كبير حيث يمنح الجسم مظهرا مشدودا ومتناسقا أثناء المشي.

الفساتين

- الفساتين؟ قطعة مُناسبة لجسمك ولكن اختاري تلك الفساتين التي تكون بخصر عال أي ينتهي أسفل الصدر فقط حتى تُظهر جسمك بشكل جيد.

الياقة

- اختاري الياقة على شكل حرف V لأنها ستمنحك مظهر أكثر طولا. 10- وبالنسبة للأقمشة ابتعدي عن الليكرا والأقمشة التي تلتصق بالجسم بشكل عام.

الحقائب

- الحقائب الكبيرة قد تُساعدك في إخفاء بعض الأجزاء المُمتلئة لديكِ أكثر من الصغيرة.

النقوشات

- حاولي الابتعاد عن النقوشات الكبيرة واختاري القطع ذات النقوشات البسيطة.

