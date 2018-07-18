طرق لإزالة طلاء الأظافر من الملابس

يعاني الكثير من السيدات مشكلة وقوع طلاء الأظافر على الملابس والبعض يعتقد أنه لا يستطيع التخلص من هذه البقعة، لذلك نقدم إليكِ 3 طرق منزلية سهلة تخلصك من هذه المشكلة تمامًا، وذلك وفقًا لموقع «سوبر ماما».

الكي:

أحد الحلول أيضًا للتخلص من بقعة طلاء الأظافر، ولكن بطريقة غير مباشرة بوضع قطعة من القماش النظيف على مكان البقع ثم ضعي المكواة الساخنة عليها لعدة دقائق دون تحريك المكواة وستختفي البقعة.

زيت جوز الهند:

يمكن استخدام زيت جوز الهند كبديل للأسيتون، فقط بللي قطعة من القماش بزيت جوز الهند وامسحي على مكان البقعة جيدًا واستمري إلى أن تختفي تمامًا.

التبريد:

يمكن أن تستخدمي التبريد كحل للتخلص من بقع طلاء الأظافر، وتستخدم هذه الطريقة فقط في حالة إذا كانت نوعية طلاء الأظافر لامعة، فعندما تبرد قطعة الملابس ستجف بقعة الطلاء ثم تستطيعين أن تزيليها بأظافرك بكل سهولة.

