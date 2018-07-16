سعر فستان نادين نجيم الذي خطف القلوب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:29 مساء

تألقت الفنانة نادين نجيم بفستان أسود اللون في حفل زفاف ابن المنتج صادق الصباح، وحملت إطلالتها توقيع المصمم العالمي توم فورد Tom Ford.
وجاء فستان نادين نجيم في حفل زفاف ابن صادق الصباح بسيط التصميم، يعتمد على القماش الأسود المخملي، فكان الموديل بأكمام طويلة ومجسم على شكل قوامها الرشيق وينتهي أسفل الركبتين.

وكشفت صفحة «About Details» أن سعر فستان نادين نجيم 1449 دولارًا أميركيًا.

أما أكثر ما ميز فستان نادين نجيم كان فتحة الظهر، والذي من خلاله اعتمدت النجمة اللبنانية على إعادة موضة ارتداء السلاسل على الظهر بحيث تكون متدلية عليه، فتزينه في حالة لو كان الفستان مكشوفًا، وهذا ما فعلته حيث ارتدت سلسلة من مجوهرات BVLGARI، وهي نفس السلسلة التي تألقت بها في مسلسل «طريق» الذي قامت ببطولته في رمضان 2018.
هذالمحتوى من ليالينا

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