البطاطا لتفتيح المناطق الداكنة

نقدم إليك طريقة طبيعية فعالة تعمل على تفتيح المناطق الداكنة بسهولة ودون استخدام مواد كيميائية.

وتعتمد هذه الطريقة عى استخدام البطاطا وهي من أهم المكونات الطبيعية التي لها مفعول السحر في التفتيح تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

الطريقة:

لن تحتاجي سوى ثمرة بطاطا واحدة ، قشّريها وقطّعيها شرائح كبيرة وافركي بها المناطق الداكنة أو يُمكنكِ استغلال عصير البطاطا في هذه المُهمة أيضا. اترك البطاطا أو عصيرها بضع دقائق على المنطقة المراد تفتيحها قبل الاستحمام وكرري هذه الطريقة ثلاث مرات أسبوعيا على الأقل.

