إطاله الرموش بطريقه طبيعية خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 11:38 صباحا
نقدم إليك وصفة طبيعية سهلة التطبيق تعمل على إطالة الرموش و تكثيفها في يومين فقط تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك». المكونات زيت لوز عسل نحل طبيعي يوضع الخليط في علبة ماسكرا قديمة و تدهن به الرموش مرتين يوميا وسوف تلاحظين الفرق مع أول يومين.
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