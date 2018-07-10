إطاله الرموش بطريقه طبيعية خلال يومين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 يوليو 2018, 11:38 صباحا

نقدم إليك وصفة طبيعية سهلة التطبيق تعمل على إطالة الرموش و تكثيفها في يومين فقط تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».
المكونات
زيت لوز
عسل نحل طبيعي
يوضع الخليط في علبة ماسكرا قديمة و تدهن به الرموش مرتين يوميا وسوف تلاحظين الفرق مع أول يومين.
 

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