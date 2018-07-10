إطاله الرموش بطريقه طبيعية خلال يومين

نقدم إليك وصفة طبيعية سهلة التطبيق تعمل على إطالة الرموش و تكثيفها في يومين فقط تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «جمالك».

المكونات

زيت لوز

عسل نحل طبيعي

يوضع الخليط في علبة ماسكرا قديمة و تدهن به الرموش مرتين يوميا وسوف تلاحظين الفرق مع أول يومين.

