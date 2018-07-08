البصل لنمو الشعر ومنع تساقطه

يحتوي البصل على نسبة عالية من الكبريت، ما يجعله مساعدًا على تحفيز ونمو بصيلات الشعر.

والكبريت يساعد في بناء وتكوين كولاجين صحي للشعر، للحصول على الكريتين التي ينُتج من العديد من الأحماض الأمينية، وفق «إل عربية».

ويعتبر البصل من أفضل أنواع العلاج الطبيعي، إذ إنه مضاد للأكسدة التي يجعله بمثابة واقٍ من العديد من الأمراض، ويساعد على منع تساقط الشعروتقصفه.

ويساعد البصل على تعزيز نمو الشعر لأنه ملئ بالمواد الغذائية والفيتامينات، والألياف الطبيعية فيساعد ذلك على تغذية بصيلاته فينمو ويصبح غزيرًا.

ويعمل على تنعيم الشعر وظهوره بشكل لامع، كما يساعد على تسهيل تمشيط الشعر. البصل عنصر لا يوجد به أي أضرار إضافة إلى فوائده الشائعة في نمو الشعر على عكس المواد الكيمائية التي يتم وضعها على الشعر ولا تنفعه على العكس بل إنها تضره. وأيضا لحماية فروة الرأس لما يوضع عليها من مواد كيميائية.