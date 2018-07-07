زيت اللوز لمعالجة الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 01:36 مساء

لا تقتصر فوائد زيت اللوز على الشعر والبشرة فقط، بل تتخطاها لمعالجة الهالات السوداء حول العينين.

إذ يحتوي زيت اللوز على خصائص مضادة للالتهابات وعوامل مضادة للأكسدة، تمنع ظهور الهالات السوداء وتخفف من انتفاخ العينين وتحافظ في الوقت نفسه على ترطيب الجلد حول العينين، حسب «إل عربية».

ومن السهل تطبيق زيت اللوز على البشرة، إليكِ الخطوات التالية:
استخدمي زيت اللوز قبل الخلود إلى النوم.
اغسلي وجهك بالماء وغسول الوجه المناسب لبشرتك.
جففي وجهك بمنشفة ناعمة ونظيفة بطريقة التربيت.
لا تطبقي الكريم المرطب.
ضعي بعض القطرات من زيت اللوز على أطراف الأصابع.
دلّكي منطقة ما تحت العينين بلطف.
استخدمي قطعة من القماش النظيف لإزالة الكمية الزائدة من الزيت.
اتركي زيت اللوز على عينيك طوال الليل.
اغسلي وجهك في صباح اليوم التالي كالمعتاد.
تجنبي تطبيق المكياج طوال فترة العلاج.
كرري هذه العملية يومياً لمدة 6 أسابيع.

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