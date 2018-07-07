زيت اللوز لمعالجة الهالات السوداء

لا تقتصر فوائد زيت اللوز على الشعر والبشرة فقط، بل تتخطاها لمعالجة الهالات السوداء حول العينين.

إذ يحتوي زيت اللوز على خصائص مضادة للالتهابات وعوامل مضادة للأكسدة، تمنع ظهور الهالات السوداء وتخفف من انتفاخ العينين وتحافظ في الوقت نفسه على ترطيب الجلد حول العينين، حسب «إل عربية».