شوربة خضار بالسمك

تعرفي معنا اليوم على طريقة عمل شوربة خضار بالسمك، حسب «شملولة».

المقادير

نصف كيلو سمك فيليه مكعبات

2 حبة جزر شرائح

1 حبة بصل مفروم

4 فصوص ثوم مفروم

1 كوب كبير بسلة

1 كوب كبير كريمة طبخ

1 كوب كبير ماء

3 كوب كبير شوربة خضار

2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صعيرة كمون

2 ملعقة صغيرة بهارات سمك

زيت للقلي

الخطوات

نحضر مكعبات السمك الفيليه ونقوم بتتبيلها برش ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود والكمون وبهارات السمك ونقلبهم معًا بشكل جيد حتى تتشرب مكعبات السمك التتبيلة.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت، ونترك المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

نضيف البصل والثوم المفروم للزيت للساخن، ونقلبهما حتى يتشوحا ويصبح لونهما ذهبي.

نضيف مكعبات السمك للمقلاة ونقلبها في الزيت حتى تتشوح ويتغير لونها ، ثم نرفعها من المقلاة.

نحضر وعاء كبير، ونضع فيه مرقة الحضار والماء ونترك الوعاء على نار متوسطة حتى تسخن الماء والمرقة.

نضيف شرائح الجزر وحبات البسلة لمرقة الخضار، ونتبل برش ملعقة صغيرة من كل من الملح والفلفل الأسود وبهارات السمك ونقلب جيدًا حتى تختلط كل المكونات.

نضيف مكعبات السمك ونترك الخليط حتى يغلي.

بعد غليان الخليط ، نهدأ النار إلى نار هادئة ونغطي الوعاء لمدة ربع ساعة.

نضيف كريمة الطبخ للوعاء ونقلب حتى تختلط بالخليط ، ونترك الوعاء لمدة 10 دقائق أخرى.

نسكب شوربة خضار بالسمك في أطباق التقديم ، الآن شوربة خضار بالسمك جاهزة لتقديم.