الكارديجان لإطلالة أنيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 12:34 مساء

المحجبات يعشقن الكارديجان المفتوح، ليس فقط لكونها محتشمة وعملية بل لأنها تضيف الكثير من الأناقة لإطلالتهن.

الكارديجان مثل أية قطعة أزياء أخرى تطبع بالموضة الجديدة، وأصبحت تأتي بموديلات غير تقليدية تحاكي التصاميم العالمية مما يجعله أفضل اختيار للفتاة المحجبة للتألق بإطلالة عصرية تواكب أحدث صيحات موضة 2018، وفق «فستاني».

وإذا كنت من المحجبات، فقد حان الوقت للاستغناء عن الكارديجان التقليدي بقصته العادية المتوافر في خزانتك واستبدليه بقصات حديثة مثل الموديلات التي تأتي بأكمام البالون Balloon Sleeves أو الجرس Bell Sleeves أو المصممة من الأقمشة الشفافة المطرزة أو الفضفاض Oversized، وغيرها من الموديلات.

ويمكنك اختيار الكارديجان بألوان جريئة وارتداؤه مع السراويل المرتفعة الخصر أو الواسعة أو حتى مع الفساتين الطويلة.

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