بالفيديو: أفضل مكياج للصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 يوليو 2018, 02:09 مساء

تقدم لكِ أفضل طريقة لوضع مكياج مناسب لفصل الصيف، يعطيكِ إطلالة طبيعية رائعة ويضيف المزيد إلى جمالكِ شاهدي معنا الفيديو وفقًا لقناة «سوبر ماما» يوتيوب.
ستحتاجين إلى:
BB كريم
بودر
برونزر
بلاشر
جل حواجب
آي شادو
كحل بني
ماسكارا
أحمر شفاه

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