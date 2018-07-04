بالفيديو: أفضل مكياج للصيف

تقدم لكِ أفضل طريقة لوضع مكياج مناسب لفصل الصيف، يعطيكِ إطلالة طبيعية رائعة ويضيف المزيد إلى جمالكِ شاهدي معنا الفيديو وفقًا لقناة «سوبر ماما» يوتيوب.

ستحتاجين إلى:

BB كريم

بودر

برونزر

بلاشر

جل حواجب

آي شادو

كحل بني

ماسكارا

أحمر شفاه

