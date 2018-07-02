كيف تبدين أصغر سنًا بتسريحة شعرك؟

التغيير في شكل الشعر يعطيك دائمًا طلة مختلفة، لذلك ابتعدي عن الروتين في التسريحات الخاصة بشعرك، واختاري منها ما يجعلك أصغر سنًا.

ويمكنك مثلا متابعة النجمات وعارضات الأزياء للتعرف على أحدث تسريحات الشعر، لتختاري منها المناسب لشكل وجه، حسب «سوبر ماما».

كما يمكنك التغيير في لون شعرك بمتابعة أحدث صبغات الشعر للعام، أو قصه على موضة العام، فتغيير لون الشعر مع شكل التسريحة أو القصة الجديدة، سيجعل شكلك يبدو أصغر سنًّا بالتأكيد.

واحرصي أيضًا على ماسكات الشعر، لزيادة حيويته وتجنب التقصف.