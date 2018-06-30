نصائح مهمة عند شراء فستان زفافك

اذا كنت مقبلة على الزواج و تبحثين عن فستان زفاف مناسب لكي تظهري بصورة ملكية، نقدم إليك مجموعة نصائح من المهم اتباعها للظهور بصورة لائقة دومًا وذلك وفقا لموقع «احكي».

المقاس المُناسب

- عندما تبدأين مرحلة البحث عن فستان زفافك عليكِ اختيار المقاس المُناسب لكِ في الوقت الحالي فلا تختاري فستانا أصغر من مقاسك على أمل أنكِ ستفقدين الوزن بحلول يوم الزفاف.



مناسب لشكل جسمك

- فساتين الزفاف عموما يجب أن تُظهر العروس في أبهى صورة، لذا حددي شكل جسمك أولا ثُم اختاري الفستان الذي يخفي عيوب جسمك ويُظهرك بأفضل إطلالة.

فمثلا إذا كُنتِ مُمتلئة اختاري فستان ضيق من الخصر وواسع من أسفل وإذا كُنتِ نحيفة فابتعدي عن الموديلات التي تُظهر نحافتك أكثر ويُمكنكِ اختيار قصّات ذات كشكشة أو طبقات لتُظهرك مُمتلئة أكثر.



الشعر و الاكسسوارت

- ضعي تسريحة الشعر والإكسسوارات في الاعتبار اختيار شكل الفستان خاصةً الجزء العلوي والظهر يجب أن يتم بناءا على شكل تسريحة الشعر والإكسسوارات التي سترتديها لذا عليكِ تحديد هذه الأشياء قبل القيام بشراء الفستان.



لون بشرتك

- مناسب للون بشرتك هل فكرتِ في هذا الأمر من قبل؟ صحيح أن اللون الأبيض هو اللون الرسمي لفساتين الزفاف ولكن هُناك الكثير من الدرجات مثل الأوف وايت والبيج الفاتح الذي يُناسب العروس السمراء وهُناك درجات الأبيض الفاتحة التي تُناسب العروس البيضاء.



تنوع الافكار

- كوني مُتفتحة لا تتمسكي بفكرة واحدة مثل التعلق بستايل مُعين أو قُماشة مُعينة، جرّبي الكثير من فساتين الزفاف ورُبما تجدين ما يُناسبك في تلك الاخيتارات المُتعددة.



من ستصطحبين عند النزول لشراء الفستان؟

- الأفضل أن تقومي بجولة بمُفردك للتعرف على المحلات وتكوين رؤية مبدئية ثُم بعد ذلك يُمكنكِ اختيار ثلاثة أشخاص من المُقربين لكِ لأخذ رأيهم ولكن في آخر الأمر اختاري ما تقتنعين به.



التوقيت المناسب

- التوقيت المُناسب لا تبدأي عملية البحث عن فستان الزفاف قبل الحفل بفترة كبيرة وفي الوقت ذاته لا تنتظري لآخر لحظة. يُمكنكِ البدء قبل الزفاف بثلاثة أشهر أو شهرين.



البحث

- ابحثي جيدا على الإنترنت ابدأي عملية بحث مُكثف عبر الإنترنت عن أفضل موديلات فساتين الزفاف وتعرفي على ما يُناسبك وكوني صورة مبدأية عن الستايل الذي تُريدين شراءه.



الميزانية

- حددي ميزانية حددي ميزانية مُعينة لشراء الفستان وحاولي ألا تتخطيها لأن ذلك سيوفر عليكِ الكثير ويُحدد اختياراتك.



حجم الفستان

- إذا كُنتِ ستتحركين كثيرا يوم الفرح وترقصين طوال اليوم فضعي ذلك في الاعتبار واختاري فستان خفيف لسهولة الحركة.



الطرحة

- انتبهي لطرحة الزفاف طرحة الزفاف من الإكسسوارات الأساسية لفستان الفرح لذا يجب أن يطون طولها وشكلها مُناسبين لطول الفستان وستايله. يجب أن تكون طرحة الزفاف مناسبة للفستان



الحذاء

- اصطحبي حذاء الزفاف معك يُفضل اصطحاب الحذاء الذي سترتديه يوم زفافك عند شراء الفستان لتكون الصورة واضحة لكِ من حيث طول الفستان والكعب. تأكدى من أن الحذاء الذي سترتديه مناسب لطول الفستان .



راحتك

- لا تتنازلي عن الراحة حتى لو كُنتِ ستختارين موديل يختلف عن منطقة الراحة لديكِ فيجب أن يكون مُريح أيضا لأن اليوم سيكون طويل ومُتعب.

