Atwasat

وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 04:51 مساء
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما
الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توفي في العاصمة صنعاء الأديب والشاعر اليمني الكبير عبدالعزيز المقالح، الإثنين، عن 84 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن الكاتب اليمني علي المقري خبر وفاة المقالح عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وقال: «يوم حزين في تاريخ اليمن، حيث فقد هذا البلد المثخن بجراح الحروب أحد أبرز أدبائه في القرن العشرين، عبدالعزيز المقالح الذي كان أثره على الحياة الأدبية والثقافية في اليمن لا مثيل له، نفقد بوفاته المعلّم والمحفّز على الكتابة».

- التعصب يقتل الحب (قراءة في رواية)

وأضاف: «نفقد حنان الأب وتسامحه على مشاكساتنا الدائمة، لتنم روحك بسلام أيها الجمهوري العتيد في زمن صارت فيه أحلام اليمنيين، أحلامك، محل قلق وضياع».

والراحل أديب وشاعر وناقد يمني، ولد العام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب وهو رئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني، ويُعد في مقدمة شعراء اليمن المعاصرين، وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث، وفق «البيان».

سيرة ومسيرة
درس على يد مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، وتخرج في دار المعلمين في صنعاء العام 1960، وواصل تحصيله العلمي حتى حصل على الشهادة الجامعية العام 1970، في العام 1973 حصل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس ثم درجة الدكتوراه العام 1977 من الجامعة نفسها، وترقى إلى الأستاذية العام 1987، تميزت كتابته بشيء من الكلاسيكية، لكنها سرعان ما انفتحت على الحداثة، عرف عنه كتابته لقصيدة «أن يحرمونا يا حبيب الغرام» وتغنى بها الفنان اليمني أحمد فتحي، حسب «اليوم السابع».

أعمال شعرية
صدر للمقالح 15 ديوانًا شعريًا وهي «لا بد من صنعاء» 1971، «مأرب يتكلّم»، بالاشتراك مع السفير عبده عثمان 1972، «رسالة إلى سيف بن ذي يزن» 1973، «هوامش يمانية على تغريبة ابن زريق البغدادي» 1974، «عودة وضاح اليمن» 1976، «الكتابة بسيف الثائر على بن الفضل» 1978، «الخروج من دوائر الساعة السليمانيّة» 1981، «وراق الجسد العائد من الموت» 1986، «أبجدية الروح» 1998، «كتاب صنعاء» 1999، «كتاب القرية» 2000، «كتاب الأصدقاء» 2002، «كتاب بلقيس وقصائد لمياه الأحزان» 2004، «كتاب المدن» 2005، «بالقرب من حدائق طاغور» 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم ...
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب

العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا

أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«واكاندا فوريفر» يواصل تصدر شباك التذاكر
«واكاندا فوريفر» يواصل تصدر شباك التذاكر
تكريم درة في افتتاح «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» الإثنين
تكريم درة في افتتاح «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» الإثنين
الرقص يمنح مساحة حرية لسجناء في لشبونة
الرقص يمنح مساحة حرية لسجناء في لشبونة
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المزيد
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما...
تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»
تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»...
أحمد حاتم ينتهي من تصوير «حسن المصري»
أحمد حاتم ينتهي من تصوير «حسن المصري»...
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» ......
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط