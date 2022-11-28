Atwasat

تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 05:05 مساء
تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»
الفنانة المصرية يسرا (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

تقديرًا لمساهمتها الاستثنائية في صناعة السينما العربية، أعلن مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» تكريم النجمة المصرية يسرا بجائزة «اليُسر الفخرية الذهبية» في حفل افتتاح دورته الثانية (1-10 ديسمبر). وبجانب يسرا، يقدم المهرجان جائزته التكريمية للمخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي شاروخان.

وبمناسبة الإعلان عن تكريم يسرا، علق الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي»، محمد التركي، قائلًا «تعد النجمة المصرية يسرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي. ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها جنبًا إلى جنب مع النجمين غاي ريتشي وشاروخان، تقديرًا لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما، حيث يمثل الثلاثة دورًا مهمًا في هذا المجال، ونتطلع إلى استضافتهم والترحيب بهم في مدينة جدة»، وفقًا لبيان.

سفيرة النوايا الحسنة
وبمسيرة فنية تضم أكثر من 140 عملًا متنوعًا في السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة، أصبحت النجمة يسرا أيقونة فنية لامعة ارتبطت بأهم الأعمال والأسماء في تاريخ صناعة السينما والترفيه بالعالم العربي، ومن خلالها لعبت يسرا دورًا أساسيًا في التأثير بقضايا مهمة للمجتمعات العربية، وهي عضوة بالعديد من المنظمات الفنية والاجتماعية بأنحاء العالم، من بينها أكاديمية فنون وعلوم السينما المانحة لجوائز «الأوسكار» التي أصبحت أول ممثلة مصرية تنضم لها، كما نالت جوائز وتكريمات من أهم المهرجانات السينمائية الدولية، وهي متواجدة بشكل مستمر في قوائم النساء العربيات الاكثر تأثيرًا بمجتمعاتهن.

- قواعد التعامل مع يسرا في «أحلام سعيدة»

تشغل يسرا الآن المنصب الشرفي كسفيرة نوايا حسنة للعديد من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS)، ونالت عن جهودها تلك أكثر من 50 تكريمًا محليًا ودوليا، من بينها جمعية الأطباء الملكية في لندن، وشاركت في دورات المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا والأردن ومصر، وهي عضو بمجلس أمناء منظمة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة (KBG)، وأخيرًا شاركت في الفيلم التسجيلي «تغير المناخ يغيرنا جميعا» الذي عُرض في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP-27) بمدينة شرم الشيخ المصرية. واختارتها مجلة «Arabian Business» ثلاث مرات في قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر

تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية بين 17 و23 نوفمبر
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأخضر 0 - 1 النصر
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي 1 - 1 الأهلي طرابلس
الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق

الغنوشي يمثل أمام القضاء التونسي بتهمة «تسفير جهاديين» إلى سورية والعراق
غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)

غانا تسقط كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2) في المونديال (صور)
بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي

بطل نصف ماراثون طرابلس لـ«بوابة الوسط»: أهدي الفوز لأسرتي ولمدربي المنجي السباعي
السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»

السجن مدى الحياة لرئيس جزر القمر السابق بتهمة «الخيانة العظمى»
«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية

«يوروبول»: الشرطة تفكك «سوبر كارتيل» لتهريب الكوكايين في دبي ودول أوروبية
الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين للمنتخب المغربي احتفلوا بالفوز على بلجيكا
حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون

حوارات للتاريخ.. سياسيون واقتصاديون ومثقفون
الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح

الحبري: الوظيفة زائلة وكل ما كتب عني «افتراءات».. وأشكر عقيلة صالح
باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم ...
نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي

نصية: 1000 دينار الحد الأدنى للراتب خارج الملاك الوظيفي
أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب

العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار اختلست من هيئة الضرائب
أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا

أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«واكاندا فوريفر» يواصل تصدر شباك التذاكر
«واكاندا فوريفر» يواصل تصدر شباك التذاكر
تكريم درة في افتتاح «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» الإثنين
تكريم درة في افتتاح «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» الإثنين
الرقص يمنح مساحة حرية لسجناء في لشبونة
الرقص يمنح مساحة حرية لسجناء في لشبونة
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المزيد
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما
وفاة الأديب اليمنى عبدالعزيز المقالح عن 85 عاما...
تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»
تكريم يسرا في افتتاح مهرجان «البحر الأحمر السينمائي»...
أحمد حاتم ينتهي من تصوير «حسن المصري»
أحمد حاتم ينتهي من تصوير «حسن المصري»...
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» ......
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط