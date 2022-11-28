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أحمد حاتم ينتهي من تصوير «حسن المصري»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 03:45 مساء
أحمد حاتم ينتهي من تصوير «حسن المصري»
أحمد حاتم في كواليس تصوير «حسن المصري» (إنستغرام)
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كشف الممثل المصري أحمد حاتم انتهاء تصوير فيلمه الجديد «حسن المصري»، تمهيدًا لعرضه العام المقبل، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام».

وتدور أحداث العمل السينمائي الجديد في إطار الأكشن حول شخصية «حسن»، الملقب بـ «المصري» نظرًا لوجوده في لبنان، ويتعرض لحادث يدفع صديقة قديمة له، صاحبة شركة أمنية تدعى «جويل»، إلى الوقوف بجانبه ودعمه، كما تجمع بينهما مهمة تتعلق بماضيه.

ويشارك في بطولة «حسن المصري» التونسية فريال يوسف، اللبنانية دياموند بو عبود، المصري مراد مكرم، والعمل من إخراج سمير الحبشي.

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من ناحية أخرى، ينتظر حاتم بطل عرض فيلمه الآخر «المطاريد»، الذي يشارك في بطولته، بجانب كل من إياد نصار، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة «سينرجي فيلمز».

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