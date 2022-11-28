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عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 01:45 مساء
عرض «بنات عبدالرحمن» في إسبانيا والسويد ديسمبر المقبل
مشهد من فيلم «بنات عبدالرحمن» (خاص لـ بوابة الوسط)
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مع مطلع شهر ديسمبر، يُعرض الفيلم الروائي الأردني «بنات عبدالرحمن» للمخرج زيد أبو حمدان ضمن فعاليات النسخة الثانية والعشرين من مهرجان تاراغونا السينمائي الدولي في إسبانيا (30 نوفمبر - 7 ديسمبر)، إذ يُعرض ضمن برنامج «أنت، الجميع، كل مكان» الذي يركز على إعادة التعريف بالذات وكيفية ارتباطها بالجموع.

كما يُعرض، السبت 3 ديسمبر، الساعة 8 مساءً في سينما كينو بمدينة لوند السويدية وذلك بالتعاون مع مهرجان مالمو للسينما العربية في أول أمسية تُنظم احتفاءً بالسينما العربية، وفقا لبيان.

وعلى مدار شهر أكتوبر ونوفمبر شهد الفيلم جولة حافلة من العروض والأنشطة إذ نافس في الدورة الثانية من حفل جوائز صناع المحتوى Joy Awards الذي يعد أحد أضخم وأكبر حفل يحتفي بصناعة المحتوى الترفيهي في العالم العربي.

وشارك في مهرجان الفيلم العربي في سان فرانسيسكو، مهرجان زيورخ للفيلم العربي، واختتم فعاليات النسخة 34 من مهرجان الأفلام الأوروبية في مركز الأميرة هيا الثقافي، بحضور المنتجة آية وحوش، وذلك بعد أن سبق وحصل على عرض ناجح في مهرجان عمان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها.

- بالصور: عرض خاص لـ«بنات عبدالرحمن» في مصر

شارك أيضًا في مهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا، ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا، ومهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة حيث فاز بجائزة الجمهور ليرتفع رصيده من الجوائز إلى أربع جوائز.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، وخالد الطريفي.

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