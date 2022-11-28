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تكريم درة في افتتاح «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 11:38 صباحا
تكريم درة في افتتاح «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» الإثنين
الممثلة التونسية درة زروق (الإنترنت)
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تنطلق في السابعة، مساء الإثنين، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة 30 فيلمًا بين روائي طويل وقصير.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان الممثلة التونسية درة زروق لتكريمها في حفل الافتتاح، والتي عبرت عن سعادتها بالتكريم من مهرجان يعبر عن سينمات مهمة لدول منظمة الفرانكوفونية.

ويشارك في لجان تحكيم المهرجان هذا العام عدد من أبرز السينمائيين والفنانين المصريين والعرب، إذ يرأس مسابقته الطويلة للأفلام الروائية والتسجيلية المخرج مجدي أحمد علي بعضوية كل من خالد الصاوي، ومراد مكرم، وفاطمة ناصر، والسيناريست زينب عزيز، ومدير التصوير والمخرج أحمد المرسي والموزع الموسيقي عادل حقي وأستاذ السينما والشؤون الثقافية بجامعة «سنغور» الكونغولى ريبيو بونكيتى بوز.

ويرأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، وعضوية الناقد السينمائي رياض أبو عواد، والنجوم دايموند بو عبود وإنجي أبو زيد والمنتج والموزع التونسي مجدي الحسيني.

- 28 نوفمبر.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان «القاهرة للسينما الفرانكوفونية»

وأكد الكاتب والناقد السينمائي ياسر محب، رئيس مهرجان «القاهرة للسينما الفرانكوفونية»، أن الدورة الثانية من المهرجان تستهدف نقل الجمهور المصري وجموع الشباب والسينمائيين والمثقفين بمصر في رحلة عبر شاشات قاعات العروض والمبادرات والحلقات النقاشية إلى قلب صناعة السينما الفرانكوفونية وفنونها، بهدف تنشيط وتعزيز الفن السابع المصري، مع فتح قنوات نقاش وتبادل ثقافي وسينمائي جديدة وفعالة، تسهم بدورها في دعم جهود الدولة لتنشيط حالة الوعي الفني ودعم القوى الناعمة المصرية وإثراء الحركة السينمائية والإبداعية والثقافية في مصر.

بالإضافة إلى السعي نحو جذب أنظار العالم إلى مصر بوصفها دولة مؤسسة ورائدة في منظمة الفرانكوفونية ومتصلة بمختلف أنشطتها، من خلال التنافس المحمود بين نخبة من كبار الفنانين وصناع السينما بمصر والعالم من خلال المهرجان.

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