Atwasat

القضاء الإيراني: المغني توماج صالحي قد يحكم عليه بالإعدام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 04:10 مساء
القضاء الإيراني: المغني توماج صالحي قد يحكم عليه بالإعدام
مغني الراب الإيراني توماج صالحي (الإنترنت)
alwasat radio

أكدت السلطة القضائية في إيران، الأحد، أن مغني الراب توماج صالحي المعتقل منذ أواخر أكتوبر على خلفية تأييده للاحتجاجات المناهضة للسلطات، يمكن أن يعاقب بالإعدام.

وأفاد أقارب المغني الإيراني بأن محاكمته انطلقت في جلسة مغلقة، السبت، وفي تمثيل قانوني له بينما يواجه تهمة «الإفساد في الأرض» التي يعاقب عليها القانون في إيران بالإعدام، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس السلطة القضائية في محافظة أصفهان أسد الله جعفري إن «المحاكمة لم تجر بعد لكن جرى إعداد لائحة الاتهام وإرسالها» إلى المحكمة في أصفهان (وسط)، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء القضائية «ميزان أونلاين».

وأضاف أنه يواجه تهمة «الإفساد في الأرض عبر نشر الأكاذيب على الإنترنت والدعاية ضد النظام وتشكيل وقيادة مجموعات غير قانونية بهدف إحداث اضطرابات أمنية عبر التعاون مع حكومة معادية لإيران والتحريض على ارتكاب أعمال عنف».

عصابة
وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 سبتمبر الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

وتصف السلطات هذه الاحتجاجات بأنها «أعمال شغب» وتتهم الغرب بالتحريض عليها.

- الإيراني دهكردي يهدي «نجمة مراكش الذهبية» لنساء بلاده

وفي الثاني من نوفمبر، نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) تسجيلا مصوّرًا يظهر بحسب ما ذكرت، صالحي معصوب العينين وهو يقر بأنه «أخطأ»، في اعترافات قال ناشطون إنها «انتُزعت بالقوة».

وقبل توقيفه، انتقد المغني السلطات في تصريحات أدلى بها إلى شبكة «سي بي سي» الكندية. وقال «تتعاملون مع عصابة مستعدة لقتل أمة بأكملها (...) من أجل الاحتفاظ بسلطتها وأموالها وأسلحتها».

وأصدر القضاء الإيراني حتى الآن ست عقوبات إعدام منذ بدأت الاحتجاجات. وتم توجيه اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب أرقام رسمية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري

أردوغان: مسار التطبيع مع مصر سيتواصل على المستوى الوزاري
اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب

اندلاع أعمال عنف في بروكسل عقب مباراة منتخبي بلجيكا والمغرب
الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية

الدبيبة يوجه بتقديم الدعم اللازم لمصلحة التسجيل العقاري لتنفيذ خطتها التطويرية
إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام

إيران.. اعتقال ابنة شقيقة خامنئي بعد إدانتها النظام
المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين

المغرب تنتصر للكرة العربية في المونديال أمام بلجيكا بهدفين
فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية

فروض لعبة دعم المعارضة للأنظمة السياسية
كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال

كوستاريكا تفجر مفاجأة عبور اليابان بهدف في المونديال
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة

الرياضة الليبية تودع الرمز عمر أبورقيقة
قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي

قمامة العالم تشوه صحراء أتاكاما الفريدة في تشيلي
الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل

الصحفيون أكبر الخاسرين حال توقف «تويتر» عن العمل
كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك

مونديال 2022: فرنسا أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بثنائية مبابي في شباك الدنمارك
بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها

بالصور: مداهمة سجن منزلي في سبها
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيلمان وثائقيان عن أفغانستان البلد «المنسي»
فيلمان وثائقيان عن أفغانستان البلد «المنسي»
محاضرة عن البحرية الطرابلسية بدار انويجي
محاضرة عن البحرية الطرابلسية بدار انويجي
قصص لاجئات أوكرانيات على المسرح في وارسو
قصص لاجئات أوكرانيات على المسرح في وارسو
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
باحثون يفكون رموز رسالة ملكية كتبت قبل خمسة قرون
باحثون يفكون رموز رسالة ملكية كتبت قبل خمسة قرون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» ......
المزيد
بالفيديو: مغنية البوب نورزي تطلق أغنيتها الجديدة «ذاكر»
بالفيديو: مغنية البوب نورزي تطلق أغنيتها الجديدة «ذاكر»...
رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان يعرض في مزاد ألماني
رسم ذاتي للرسام ماكس بيكمان يعرض في مزاد ألماني...
القضاء الإيراني: المغني توماج صالحي قد يحكم عليه بالإعدام
القضاء الإيراني: المغني توماج صالحي قد يحكم عليه بالإعدام...
باحثون يفكون رموز رسالة ملكية كتبت قبل خمسة قرون
باحثون يفكون رموز رسالة ملكية كتبت قبل خمسة قرون...
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»
شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط