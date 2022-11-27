باحثون يفكون رموز رسالة ملكية كتبت قبل خمسة قرون

القاهرة - بوابة الوسط

قبل خمسة قرون كتب ملك إسبانيا شارلكان (أو كارلوس الخامس هابسبورغ) رسالة، إلى سفيره في باريس العام 1547، وأخيرًا نجح أربعة باحثين في فك رموزها.

ومن شأن هذا الاكتشاف، الذي عُرض في فرنسا هذا الأسبوع، أن يوفر عناصر جديدة عن علاقات المملكة الفرنسية التي كان يحكمها آنذاك فرنسوا الأول والإمبراطورية الرومانية المقدسة، وفق «فرانس برس».

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وعمل خبراء التشفير من مختبر «لوريا» لأبحاث الكمبيوتر، مع مؤرخة من جامعة بيكاردي (شمال باريس) ستة أشهر لتحقيق هذا الإنجاز «الاستثنائي».

وبقيت الرسالة منسية لقرون في مجموعات مكتبة ستانيسلاس في مدينة نانسي (شرق فرنسا)، وعلمت خبيرة التشفير في «لوريا» سيسيل بييرو العام 2019 بوجود «رسالة مشفرة من شارلكان» (1500-1558) مصادفة خلال مأدبة عشاء، واعتقدت الباحثة أن الأمر لا يعدو كونه أسطورة، ولكن عندما ذُكر أمامها مجددًا بعد عامين أن هذه الوثيقة موجودة، قررت التعمق في البحث.

وفي نهاية العام 2021 اطلعت للمرة الأولى على الرسالة الغامضة وغير المفهومة التي تحمل توقيع ملك إسبانيا، والموجهة إلى سفيره جان دو سان موريس.

وما لبث عمل فك الشيفرة أن بدأ، وصنفت سيسيل بييرو الرموز التي استخدمها كارلوس الخامس والبالغ عددها نحو 120 إلى «عائلات مختلفة» أعطت كلًا منها تسمية وقررت عد المرات التي تتكرر فيها ورصد العبارات المكررة المركبة منها.

مهمة تعجيزية

ولهذا الغرض، قررت مع آخرين من مختبر نانسي هما بيريك غودري وبول زيمرمان الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية «لتسريع البحث»، وشرحت الباحثة أن الذكاء الاصطناعي لم يُستخدم، بل في هذه الحالة تولى العنصر البشري «طرح الأسئلة المناسبة على الكمبيوتر».

وبدأ فك الشيفرة يتقدم «بخطوات صغيرة» نظرًا إلى صعوبة المهمة، إذ بالإضافة إلى عدد الرموز الكبير، كان لافتًا أن «كلمات بأكملها شُفّرت برمز واحد»، وتم تمييز بعض الأحرف بعلامات التشكيل المستلهمة من اللغة العربية، على ما شرحت سيسيل بييرو.

وما زاد الطين بلة أن شارلكان استخدم «رموزًا لاغية» لا تعني شيئًا بل تهدف في الواقع إلى تضليل الخصم الذي قد يحاول فك تشفير الرسالة

وفي نهاية يونيو حصل أول تقدم في المهمة التعجيزية، إذ توصلت سيسيل بييرو إلى عزل سلسلة من الكلمات في الرسالة.

وما كان من خبراء التشفير الثلاثة إلا الاستعانة بخدمات كامي ديسنكلو المتخصصة في كل من التشفير والعلاقات بين فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة في القرن السادس عشر.

وساعدتهم المؤرخة في تجميع قطع اللغز معًا، وإعادة صوغ الرسالة في سياقها لفهم تلميحاتها بشكل أفضل.

«حجر رشيد» في بيزانسون

وكما ساهم «حجر رشيد» في فك رموز الكتابة الهيروغليفية، ساعد في توضيح لغز شارلكان رسالة من جان دو سان موريس محفوظة في بيزانسون (شرق فرنسا) دوّن من تسلّمها في هامشها «نوعًا من كتابة مضمونها» من خلال فك رموزها، على ما أوضحت بييرو.

وأدى اكتشاف رموز الرسالة إلى «تأكيد التدهور» الذي كانت تشهده العام 1547 العلاقات بين فرنسوا الأول وشارلكان الذي كان يحكم الإمبراطورية الرومانية المقدسة، مع أنهما كانا وقعا معاهدة سلام قبل ثلاث سنوات، وفق ما أوضحت كامي ديسنكلو.

وشرحت أن العلاقات بين الملكين كانت تتسم رغم هذا السلام بقدر «قوي جدًا» من «انعدام الثقة»، وكان كل منهما يسعى إلى «إضعاف» الآخر.

وأتاح فك رموز الرسالة كشف معلومات أخرى تتعلق «بشائعة عن مؤامرة اغتيال كارلوس الخامس كانت تختمر في فرنسا»، وهي «شائعة لم يكن يُعرف الكثير عنها»، وفق ديسنكلو.

هذه الشائعة

وتبيّن أن «لا أساس» لهذه الشائعة، إذ لم يمت كارلوس الخامس، لكن هذه الرسالة تظهر «توجس» الملك من هذه «المؤامرة المحتملة».

وفي رسالته إلى سفيره، يتناول الإمبراطور أيضًا حال إمبراطوريته و«استراتيجيته السياسية والعسكرية»، وكان استخدام المراسلات المشفرة يتيح له تاليًا «إخفاء» هذه المعلومات الحساسة عن خصومه.

ويأمل الباحثون الآن في أن يتمكنوا من كشف مضمون رسائل أخرى في أوروبا من الإمبراطور وسفيره، «للحصول على صورة عن استراتيجية شارلكان في أوروبا».

وقالت ديسنكلو: «من المحتمل أن نحقق المزيد من الاكتشافات في السنوات المقبلة».