شاهد أغنية جورج وسوف الجديدة «بيتكلم عليا»

القاهرة - بوابة الوسط

طرح سلطان الطرب جورج وسوف أغنيته الجديدة بعنوان «بيتكلم عليا» من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة، وألحان الفنان اللبناني زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

الأغنية الجديدة من إنتاج رودولف جبر، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وجاءت فكرة الكليب كفيلم درامي قصير بمشاركة من نجمي التمثيل السوريين عابد فهد، وعبدالمنعم عمايري، لتكون البطولة النسائية من نصيب النجمة اللبنانية زينة مكي، وفقا لبيان.

كما تحتوي الأغنية الجديدة على مفاجأة بتضمينها مقاطع من أغنيتي «ولاد الحلال» للفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، و«أي دمعة حزن» للعندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، وبهذه الخطوة يقوم وسوف بلفتة إلى كلاسيكيات الغناء العربي وإيصالها مجددًا إلى جيل الشباب خاصة أن معاني الأغنيتين تتوافقان وكلمات الأغنية الجديدة «بيتكلم عليا».

من ناحية أخرى، أحيا وسوف أخيرًا عددًا من الحفلات الجماهيرية كان آخرها في موسم الرياض، وفي جزيرة قبرص، وفي مدينة الإسكندرية المصرية، ليستعد لإكمال مشاريعه الفنية المرتقبة.