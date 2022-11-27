فنانون من بنغازي ينتخبون التاورغي نقيبا للمهن التمثيلية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

تحت عنوان «تكتل المهن التمثيلية»، تجمع عدد من فناني مدينة بنغازي للمرة الثانية، مساء السبت، بمقر مركز وهبي البوري الثقافي، لاختيار نقيب لهم.



وقال الفنان أنس العريبي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن «الاجتماع عقد بعدما حضر له عدد من الفنانين لاختيار واحد منهم يمثل الفنانين في بنغازي».

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وأشار العريبي إلى أن «هذا التجمع خاص بفنانين بنغازي، ورأينا أن نقوم بتكوين هذا التكتل وبحضور 42 فنانًا، وتم اختيار الفنان رياض التاورغي ليكون نقيب المهن التمثيلية».



انتخابات ديمقراطية

وقال إن «عملية الانتخاب جرت بشكل ديمقراطي، لاختيار مرشح واحد ما بين الفنان رياض التاورغي والفنان أنس العريبي، وانتخب التاورغي بالأغلبية».



وأوضح العريبي أن «هناك اجتماعًا آخر سيجرى مساء الخميس القادم، ليعرض الفنان رياض التاورغي خطة عمله كنقيب للمهن التمثيلية في بنغازي».



عدد من فناني مدينة بنغازي يختارون رياض التاورغي نقيبا لهم.. في اجتماع جرى بمركز وهبي البوري الثقافي (خاص لـ بوابة الوسط)

عدد من فناني مدينة بنغازي يختارون رياض التاورغي نقيبا لهم.. في اجتماع جرى بمركز وهبي البوري الثقافي (خاص لـ بوابة الوسط)