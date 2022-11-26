Atwasat

جلول وماسي.. غادارتا الجزائر بحثا عن فرصة لكن الوطن لم يغادرهما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 05:03 مساء
جلول وماسي.. غادارتا الجزائر بحثا عن فرصة لكن الوطن لم يغادرهما
المغنية والملحّنة سعاد ماسي في 21 نوفمبر 2022 في باريس (أ ف ب)
alwasat radio

رغم رحيلها عن الجزائر إلى فرنسا قبل نحو ربع قرن، تبقى الجزائر حاضرة في وجدان المغنيتين أمل إبراهيم جلول وسعاد ماسي، إذ تستعدان لجولة حفلات قريباً.

وليست جلول (تقيم في مدينة ليون) وماسي (مستقرة في باريس) منفيتين ولا لاجئتين، بل هما اختارتا فرنسا ذات يوم لتستقرا فيها، كونها تفتح لهما آفاقاً فنية لم تكن متوافرة يومذاك، إذ كانت الأبواب موصدة في وجه تألقهما في بلدهما الخارج من عقد أسود شهد فيه حرباً أهلية وأعمال عنف، وفق «فرانس برس».

- الجزائرية سعاد ماسي تطلق 11 أغنية في ألبومها الجديد

قالت مغنية الأوبرا أمل إبراهيم جلول التي تركّز على الأغنيات التقليدية من العالم المتوسطي: «غالبا ما كانت تنتابني كوابيس ، لكن الغناء هو الذي جعلني أغادر الجزائر وليس الإرهاب».

نمت موهبة أمل البالغة اليوم السابعة والأربعين بفعل نشوئها في كنف عائلة يعشق افرادها الموسيقى في منطقة تيليملي في قلب العاصمة الجزائرية.

وتقول «أنا من الجزائر العاصمة، ووالدي يتحدر من مدينة مليانة» الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر غرب العاصمة، موضحة أنها «من الجزائريين المعرّبين» الذين لم يحتفظوا باللغة الأمازيغية.

كان جدها، وهو موسيقي هاوٍ مهتم بأنواع الموسيقى الكبرى، وراء تشجيع والدها على إرسالها إلى الكونسرفتوار وتوجيهها نحو الموسيقى الكلاسيكية المدونة. وكان الجد يقول للوالد إن أبناءه «سيتعرفون على الموسيقى الأخرى من طريق السمع في كل الأحوال، فهي ثقافتهم وهم منغمسون فيها».

كانت بداية أمل إبراهيم جلول بالكمان، ثم تحوّلت إلى الغناء. وخلال فترة تدريب في نيس، في جنوب غرب فرنسا، لاحظت معلمتها موهبتها وأتاحت لها التقدم إلى امتحان القبول في كونسرفتوار باريس، فتلقفت أمل الفرصة.

وتروي «كنت اصبحت شابة، وسبق أن أتممت جزءاً من دراستي في الجزائر العاصمة، حتى أنني كنت معلّمة موسيقى في مدرسة ثانوية».

لم أهرب من بلدي
أما سعاد ماسي، فكانت في السادسة والعشرين عندما أحيَت حفلتها الأولى على الضفة المقابلة للبحر الأبيض المتوسط، في فرنسا، وكانت بدأت تصبح معروفة في الجزائر العاصمة حيث شاركت في فرق للروك وموسيقى «الشعبي» والفلامنكو.

ترعرعت سعاد هي الأخرى في قلب العاصمة الجزائرية، في باب الواد ثم في بولوغين، وغالباً ما كانت تمضي فترات في منطقة القبائل التي تتحدر منها عائلتها.

ومع أن سعاد وأمل اللتين يتشابه مسارهما، بَنَتا حياتيهما في فرنسا، بقيت الجزائر في قلبيهما، ولم تغب يوماً.

وتقول أمل إبراهيم «لم أهرب من بلدي»، فيما تؤكد سعاد ماسي: «الجزائر في داخلي». وما مِن وسيلة أفضل من فنهما للحفاظ على هذه الرابطة القوية جداً.

تجمع جلول منذ عام 2008 بين كونها مغنية أوبرالية ومغنية موسيقى تقليدية (عربية-أندلسية وموسيقى «الشعبي»...). وتقول «أشعر أن هذه الثقافة المزدوجة توفر لي ثراءً كبيراً».

موسيقى القبائل
وللمرة الأولى، خصصت أمل لموسيقى منطقة القبائل ألبومها الأحدث «لي شومان كي مونت» (Les Chemins qui montent) الذي صدر في منتصف أكتوبر وستغني منه في حفلات موسيقية تقيمها في ثلاث مدن فرنسية في نوفمبر، على أن تليها حفلات أخرى في 2023.

وتقول «أحببت دائماً هذه الموسيقى. لا تزال أغنيات إدير وجمال علام ولونيس آيت منقلات تتردد في أذني، لقد كنا نستمع إلى هؤلاء المغنين كثيراً مع والدي».

ويتلاءم صوتها الأوبرالي الدافئ والملون من دون كبير جهد مع هذا النوع من الموسيقى. وترى أنها «أغنيات مزخرفة جداً، كالأغنيات من نمط الباروك».

في منتصف أكتوبر أيضاً، صدر لسعاد ماسي، وهي عازفة غيتار إلى جانب كونها مغنية، ألبوم عاشر بعنوان الأغنية التي حققت نجاحًا عالميًا «سيكانا» (Sequana)، على اسم إلهة من آلهة الغاليك، ويتضمن أنواعاً موسيقية عدة، منها مثلاً من افريقيا ما ينتمي إلى موسيقى البوسا والساحل والماندينغو.

كذلك يتضمن الألبوم الذي أنتجه جاستن آدامز ، المنتج السابق لرشيد طه، بعضاً من الأغنيات الفرنسية، وشيئاً مما يذكّر ببدايات سعاد ماسي كمغنية روك.

لكن آلتي المندول والدربوكة الجزائريتين، واللغة الجزائرية التي أدت بها ماسي تسعاً من الأغنيات الإحدى عشرة في الألبوم، تذكّر بلا شك بأصولها.

وتقول سعاد ماسي التي تحيي حفلات قريباً في فرنسا وسويسرا وبلجيكا «الجزائر في قلبي، في رأسي، في دمي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس
اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر

اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده

ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده
«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. ...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك

تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
سلفادور دالي الفنان العجيب
سلفادور دالي الفنان العجيب
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب...
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» ......
المزيد
جلول وماسي.. غادارتا الجزائر بحثا عن فرصة لكن الوطن لم يغادرهما
جلول وماسي.. غادارتا الجزائر بحثا عن فرصة لكن الوطن لم ......
غييرمو ديل تورو: السينما المكسيكية تواجه تدميرا منهجيا
غييرمو ديل تورو: السينما المكسيكية تواجه تدميرا منهجيا...
معرض غوادالاخارا للكتاب ينطلق السبت.. والشارقة ضيفة الشرف
معرض غوادالاخارا للكتاب ينطلق السبت.. والشارقة ضيفة الشرف...
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط