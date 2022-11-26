معرض غوادالاخارا للكتاب ينطلق السبت.. والشارقة ضيفة الشرف

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق معرض غوادالاخارا الدولي السادس والثلاثون للكتاب في المكسيك، السبت، هو الأكبر من نوعه في الدول الناطقة بالإسبانية.

وتحتل الشارقة (ضيفة الشرف المعرض)، وهي ثالث كبرى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أبوظبي ودبي، موقع الصدارة في المعرض الذي يستمر إلى 4 ديسمبر، بعدما كانت البيرو ضيفة الشرف العام الفائت.

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وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري «نستثمر في نقل أدبنا إلى الأدب المكتوب باللغة الإسبانية» وأعلن في 11 نوفمبر الجاري أن وفدًا كبيرًا سيشارك في المعرض، وفق «فرانس برس».

وسيكون «الناقد والشاعر والباحث والقاص» سلطان العميمي الذي تُرجمت بعض قصائده إلى اللغة الإنكليزية من بين سفراء أدب الشارقة خلال المعرض.

عاصمة للثقافة العربية

واختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الشارقة عاصمة للثقافة العربية في العام 1998 وعاصمة عالمية للكتاب في العام 2019 تحت شعار جعل القراءة متاحة للجميع.

من جهة أخرى، يمنح المعرض جائزته السبت، للكاتب الروماني ميرسيا كارتارسكو. وقد اختارت لجنة التحكيم تكريمه نظراً إلى كونه «كاتبًا متعدد الأوجه أصبح جزءاً من الأدب العالمي» بفضل تطرق مؤلفاته إلى مواضيع «تهم القراء في كل أنحاء العالم».

كذلك يكرّم المعرض أدب النروج وإيطاليا ومقاطعة كيبيك الكندية وإقليمي كاتالونيا وغاليسيا الإسبانيين.