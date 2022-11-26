Atwasat

اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة

القاهرة - بوابة الوسط: نهلة العربي السبت 26 نوفمبر 2022, 01:02 مساء
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
محاضرة للدكتور إبراهيم اغنيوة بعنوان «نظرية الفوضى» (chaos theory)، احتفالًا باليوم العالمي للفلسفة (فيسبوك)
alwasat radio

ضمن النشاط الثقافي لجمعية براح، قدم نائب مدير مختبر بنغازي للسيميائيات وتحليل الخطاب، الدكتور إبراهيم اغنيوة، محاضرة بعنوان «نظرية الفوضى» (chaos theory)، احتفالًا باليوم العالمي للفلسفة.

وتحدَّث المحاضر حول «ماهية هذه النظرية والتي تدرس ما هو غير متوقع للظواهر الفيزيائية والذي يختلف عن معطيات الظروف الأولية للظاهرة واطرادها المعتاد، بحيث يكون حدث صغير على سبيل المثال سببًا لأحداث كبيرة غير متوقعة مثل بعض الظوهر المناخية أو حتى السياسية».

- محاضرة عن اللسانيات ومسارات النقد بمجمع اللغة

واستشهد المحاضر بـ«ما أحدثة مثلًا قيام البوعزيزي في تونس العام 2011 بحرق نفسه (وهو حدث بسيط على الصعيد العام) والذي أدى إلى زلزال سياسي في المنطقة العربية بأسرها، لا يمكن أن نتوقعه بهذه الكيفية التي حدثت قبل ذلك أو مثال الفراشات اللواتي يُحدثن حركات بجناحهن تؤدي إلى تأثيرات مناخية كبيرة».

وتابع اغنيوة، وهو أيضًا عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة بنغازي، بالقول إن «هذه النظرية تقود إلى طرح سؤال هل هذه الفوضى هي نظام آخر لا نفهمه حتى الآن أم هي حالة فوضى لا تخضع لحالة إطراد قانوني منتظم؟»، وفق صفحة المختبر في «فيسبوك»، الجمعة.

فيزياء الكوانتم
وأوضح أنه «بالإضافة إلى علاقتها بفيزياء الكوانتم التي تدرس العالم تحت الذري والتي طرحت مبدأ عدم التيقن والتعيّن superposition والذي يعني وجود المادة في حالتين متناقضتين في الوقت ذاته والذي يتعارض مع المنطق الأرسطي الصوري».

وأضاف اغنيوة «كما أن هذه النظرية تطرح سؤالاً حول إمكانية وقدرة الإنسان في مجال توقع الظواهر من عدمه، وهل الوجود يحمل الغموض في تكوينه ولا يجعلنا قادرين على التوقع والفهم بشكل مطلق، وكيف سيكون تأثير هذه النظرية على منهجية الدراسات المستقبلية والتي تنطلق من فرضية (hypothesis) إمكانية معرفة حالة الظاهرة في المستقبل أو على آلية وجدوى اختبارات الفروض الإحصائية»

محاضرة للدكتور إبراهيم اغنيوة بعنوان «نظرية الفوضى» (chaos theory)، احتفالًا باليوم العالمي للفلسفة (فيسبوك)
محاضرة للدكتور إبراهيم اغنيوة بعنوان «نظرية الفوضى» (chaos theory)، احتفالًا باليوم العالمي للفلسفة (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس
اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر

اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده

ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده
«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. ...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك

تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
سلفادور دالي الفنان العجيب
سلفادور دالي الفنان العجيب
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب...
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» (فيديو)
البريطانية سلوى لورين تغني لكأس العالم بقطر «هيا هيا» ......
المزيد
جلول وماسي.. غادارتا الجزائر بحثا عن فرصة لكن الوطن لم يغادرهما
جلول وماسي.. غادارتا الجزائر بحثا عن فرصة لكن الوطن لم ......
غييرمو ديل تورو: السينما المكسيكية تواجه تدميرا منهجيا
غييرمو ديل تورو: السينما المكسيكية تواجه تدميرا منهجيا...
معرض غوادالاخارا للكتاب ينطلق السبت.. والشارقة ضيفة الشرف
معرض غوادالاخارا للكتاب ينطلق السبت.. والشارقة ضيفة الشرف...
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة
اغنيوة يحاضر عن «نظرية الفوضى» في اليوم العالمي للفلسفة...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط