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كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 12:00 مساء
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
مغني الراب كانييه ويست (يسار) والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن في 11 أكتوبر 2018 (أ ف ب)
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يعتزم مغني الراب كانييه ويست الترشُّح للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024، كاشفا أنه عرض على الرئيس السابق دونالد ترامب منصب نائب الرئيس.

ونشر المغني الذي غيّر اسمه إلى «يي» سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابه على «،تويتر» ليل الخميس - الجمعة، مرفقة بشعار «يي 24».

وأشار ويست (45 عامًا) في أحد هذه المقاطع إلى محادثة أجراها مع ترامب الذي أعلن هو نفسه ترشحه لانتخابات 2024، وفق «فرانس برس»

- «أديداس» تحقق في اتهام كانييه ويست بـ«تصرفات غير لائقة»

وقال يي «طلبت منه أن يكون نائب الرئيس» مؤكدًا أن ترامب «راح يصرخ» به. وسبق للمغني المشاكس في عالمي الموسيقى والأزياء أن ترشح على نحو مفاجئ لانتخابات سنة 2020 لكنه لم يحصل سوى على 70 ألف صوت.

وأكد الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الجمعة أنه تناول العشاء مع نجم الراب في مقر إقامته في فلوريدا لكنه وصف لقاءه معه بأنه كان «سريعا» و»هادئا».

حديث مع ترامب
ثم أوضح ترامب أن «حديثا في السياسة» دار بينهما، مضيفًا «قلت له أنه ينبغي ألا يترشح مطلقا للرئاسة وأن «كل الناخبين الذين قد يكونون لديه يجب أن يصوتوا لترامب».

وتعرّض المغني الأسود في الآونة الأخيرة لانتقادات حادة لارتدائه خلال أسبوع الموضة في باريس قميصًا كُتبت عليها عبارة «حياة البيض مهمة».

ويشكّل هذا الشعار الذي يستخدمه اليمين المتطرف الأميركي تعديلُا لاسم حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) التي تناضل ضد العنصرية المُمارسة في حق الأميركيين من أصل أفريقي. كذلك نشر النجم تعليقات على «إنستغرام وتويتر» اعتُبرت معادية للسامية.

الخلاف مع أديداس
وأعلنت شركة «أديداس» الألمانية لتصنيع المعدات الرياضية الخميس أنها فتحت تحقيقًا مستقلًا في «مزاعم» عن سلوك غير لائق تعرض له عدد من موظفيها من كانييه ويست الذي قطعت الشركة أخيرًا تعاونها معه في تصنيع أحذية «ييزي».

ويتعلق هذا التحقيق بما أوردته مجلة «رولينغ ستونز» الأميركية نقلاً عن مسؤولين سابقين في «ييزي» و»أديداس» من أن السلوك المشكو منه راوح بين تصرفات ترهيب وعرض مواد إباحية للموظفين خلال الاجتماعات، ومناقشة مواضيع إباحية،

وإضافة إلى «أديداس»، قطعت شركات عدة أخرى علاقاتها مع المغني، بينها دار «بالنسياغا» للأزياء، شركة «غاب» الأميركية للملابس الجاهزة، ووكالة «سي إيه إيه» التي تتولى إدارة أعماله، في حين أعلنت شركة الإنتاج «ام آر سي» إلغاء عمل وثائقي يتناول ويست وسبق أن انتهى تصويره.

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