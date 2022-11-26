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التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 11:14 صباحا
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة
منة شلبي (أرشيفية: الإنترنت)
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تصدر اسم الفنانة المصرية منة شلبي، الجمعة، مختلف وسائل الإعلام المحلية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ضبطها وبحوزتها مواد وصفتها جمارك مطار القاهرة الدولي بأنها «مخدرة».

وعلى الصعيد الرسمي، أصدرت النيابة العامة بيانًا حول الواقعة، أوضحت فيه «إخلاء سبيل الممثلة بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وتسديد ضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه».

- منة شلبي في إطلالة تخطف الأنظار

وكانت النيابة تلقت إخطارًا، ظهر الجمعة، بضبط الممثلة بمطار القاهرة الدولي، خلال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فجرى تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وجرى التحفظ على المواد المضبوطة، حسب البيان الذي نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها في «فيسبوك».

واستهلت النيابة التحقيقات باستجواب «المتهمة» فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها، وبناء على ذلك أمرت النيابة بإخلاء سبيل منة شلبي بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

بيان الجمارك
وكذلك أصدرت إدارة جمارك مطار القاهرة الدولي بيانًا جاء فيه أن «رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975».

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من نيويورك على رحلة خطوط مصر للطيران، اشتبه مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر بـ«راكبة مصرية الجنسية» أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، حسب بيان الجمارك.

نقابة المهن التمثيلية
ومن جانبها، أعربت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان رسمي، عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي، عضو النقابة، والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة، وتمثل خرقًا لكل الضمانات التى كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء بل وصل الأمر إلى حد نشر أوراق رسمية خاصة بالفنانة منة شلبي تنطوى على بياناتها الشخصية.

منة تنفي
في سياق متصل، قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، في برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن «منة شلبي قالت في النيابة إن المضبوطات ليست خاصة بها ولا تعرف عنها شيئًا، ومن الواضح أن النيابة سوف تأتي بمأمور الجمارك في مطار القاهرة والضباط الموجودين في ذلك الوقت لمعرفة الإجراءات التي اتُخذت هل سليمة أم لا».

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