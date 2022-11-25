Atwasat

بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 05:01 مساء
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
المغني الصيني الكندي كريس وو في لوس أنجليس في 19 يناير 2017 (أ ف ب)
alwasat radio

في قضية أثارت فضيحة، حُكم على المغني والممثل الصيني من أصل كندي كريس وو الذي يحظى بشعبية واسعة في الصين، الجمعة، بالسجن 13 عاماً في قضية اغتصاب.

وأصدرت محكمة في منطقة تشاويانغ في بكين على الفنان البالغ 32 عاماً حكماً بـ«السجن 11 عاماً وستة أشهر» لادانته بتهمة الاغتصاب، وفق «فرانس برس».

- اتهام أكبر أبطال «سكويد غايم» بالاعتداء الجنسي

وتضمّنَ قرار المحكمة أيضاً حُكماً على كريس وو «بالسجن عاماً وعشرة أشهر، لجمعه أشخاصاً بقصد ارتكاب الزنى». ويقضي الحكم بترحيل وو من الصين بعد انقضاء فترة عقوبته.

وعُرف وو بصفته عضواً في فرقة «إكسو» الصينية الكورية الجنوبية، قبل أن ينفصل عنها عام 2014 ليبدأ مسيرته المهنية الناجحة كمغن وممثل وعارض أزياء.

وفي العام الفائت، اتهمته طالبة صينية تبلغ 19 عاماً باغتصابها خلال موعد بينهما حين كانت في السابعة عشرة.

 فضيحة الاغتصاب
وعقب موجة تنديد واسعة أثارتها فضيحة الاغتصاب، فسخت ماركات عالمية عدة من أمثال «لوي فويتون» و«لوريال» و«بولغاري» و«بورشه» شراكتها معه بعدما كان وجهاً إعلامياً لها.

وما لبثت نساء أخريات أن زعمن عبر الإنترنت أنهن تعرضّن لسلوكيات تصيد جنسي من فريق وو، من خلال دعوتهنّ مثلاً إلى حفلات.

وأعادت هذه القضية تحريك حركة «مي تو» (أنا أيضا) في الصين لكنّ هذه الموجة لم تشهد أي جديد منذ بروز القضية.

وخشية إثارة حركة جماهيرية غير منضبطة، حجبت الجهات التي تتحكم بالإنترنت على مواقع التواصل الوسوم والكلمات الرئيسة التي تشير إلى حالات تحرش جنسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
موسى: الجامعة العربية لم تطلب تدخل «ناتو» في ليبيا العام 2011

موسى: الجامعة العربية لم تطلب تدخل «ناتو» في ليبيا العام 2011
الاتحاد يلتقي السويحلي.. والصقور يحل ضيفا على الهلال في «دورينا»

الاتحاد يلتقي السويحلي.. والصقور يحل ضيفا على الهلال في «دورينا»
مونديال 2022: إيران المأزومة تحقق فوزاً قاتلاً على ويلز وتبقي على آمالها

مونديال 2022: إيران المأزومة تحقق فوزاً قاتلاً على ويلز وتبقي على آمالها
أدباء ومثقفون: جريدة «الوسط» استطاعت أن تسد فراغا كبيرا في دنيا الإعلام الليبي

أدباء ومثقفون: جريدة «الوسط» استطاعت أن تسد فراغا كبيرا في دنيا الإعلام الليبي
جريدة «الوسط»: من «لوكربي» إلى «المركزي».. أسبوع خلط الأوراق

جريدة «الوسط»: من «لوكربي» إلى «المركزي».. أسبوع خلط الأوراق
كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاركاتير خيري - 10 نوفمبر.. اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
القدوة المتجهة نحو السراب

القدوة المتجهة نحو السراب
السويحلي يهاجم النيابة العامة بعد احتجاج أعضائها على الطعن في قرار تعيين النائب العام

السويحلي يهاجم النيابة العامة بعد احتجاج أعضائها على الطعن في قرار تعيين النائب ...
مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن الصراع السياسي

مكتب المحامي العام مصراتة يستهجن «الحملة» ضد الصور.. ويدعو إلى إبعاد القضاء عن ...
كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»

كاركاتير حليم - بداية قوية لمنتخبات عربية في كأس العالم «قطر 2022»
تقرير دولي يحذر: ملايين الأطفال في خطر لعدم تلقيهم لقاح الحصبة

تقرير دولي يحذر: ملايين الأطفال في خطر لعدم تلقيهم لقاح الحصبة
«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم

«الوسط»: ثمانية أعوام مع الحلم
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
أدباء ومثقفون: جريدة «الوسط» استطاعت أن تسد فراغا كبيرا في دنيا الإعلام الليبي
أدباء ومثقفون: جريدة «الوسط» استطاعت أن تسد فراغا كبيرا في دنيا ...
«فنون الفساد».. مسارب الذاكرة في رحلات ابن بطوطة الليبي
«فنون الفساد».. مسارب الذاكرة في رحلات ابن بطوطة الليبي
اتهام أكبر أبطال «سكويد غايم» بالاعتداء الجنسي
اتهام أكبر أبطال «سكويد غايم» بالاعتداء الجنسي
الموت يغيب الكاتب الألماني إنزينسبرغر عن 93 عاماً
الموت يغيب الكاتب الألماني إنزينسبرغر عن 93 عاماً
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا
أول بث مباشر لـ«نتفليكس».. الفكاهي كريس روك يقدم عرضا جديدا...
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته
نجاة الإعلامي الأميركي جاي لينو من الموت في حريق سيارته...
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير ......
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة الفوتوغرافية
علي الساعدي يفوز بذهبية «ملتقى بنزرت الدولي» للصورة ......
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب في تاريخ كرة القدم
خضر حسن الفائز بـ«كتارا للكاريكاتير»: العمل يضم أهم مئة لاعب......
المزيد
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ......
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة
التفاصيل الكاملة لتوقيف الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة...
سلفادور دالي الفنان العجيب
سلفادور دالي الفنان العجيب...
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما
بتهمة الاغتصاب.. الحكم بسجن فنان صيني - كندي 13 عاما...
الموت يغيب الكاتب الألماني إنزينسبرغر عن 93 عاماً
الموت يغيب الكاتب الألماني إنزينسبرغر عن 93 عاماً...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط