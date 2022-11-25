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الموت يغيب الكاتب الألماني إنزينسبرغر عن 93 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 02:41 مساء
الموت يغيب الكاتب الألماني إنزينسبرغر عن 93 عاماً
صورة للروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر التقطت في 14 نوفمبر 2011 في مدينة نيويورك الأميركية (أ ف ب)
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أعلنت دار «سوركامب» للنشر، الجمعة، وفاة الروائي والكاتب والناشر الألماني هانز ماغنوس إنزينسبرغر، مؤلف كتابي «ضريح» و«آه، أوروبا!»، عن عمر يناهز 93 عاما.

وأعلنت الدار في بيان أنها «في حال حداد على وفاة هانز ماغنوس إنزينسبرغر التي حصلت أمس (الخميس) في ميونيخ عن عمر يناهز 93 عاماً»، وفق «فرانس برس».

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ووجهت الدار تحية إلى «شاعر وكاتب مقالات وكاتب سيَر وناشر ومترجم كان من أكثر المفكرين الألمان تأثيراً وشهرة في العالم».

ودرس إنزينسبرغر المولود في 11 نوفمبر 1929 في بافاريا الأدب واللغات والفلسفة وسواها في فرايبورغ وباريس. وفي 1957 أصدر كتابه الأول وهو عبارة عن مجموعة قصائد بعنوان «دفاع الذئاب».

كتابات إنزينسبرغر 
وشكّلت كتابات إنزينسبرغر ومنها «ضريح» (1975) و«آه، أوروبا!» (1987) انتقادا قاسيا للبرجوازية الألمانية و«الإمبريالية الأميركية».

وكان عام 2003 وراء إعادة إصدار «امرأة في برلين»، وهو عبارة عن شهادة امرأة مجهولة الإسم تصف عمليات الاغتصاب الكثيرة التي ارتكبها الجنود السوفيات لدى سيطرتهم على العاصمة الألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

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