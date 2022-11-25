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اتهام أكبر أبطال «سكويد غايم» بالاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 02:23 مساء
اتهام أكبر أبطال «سكويد غايم» بالاعتداء الجنسي
الممثل الكوري الجنوبي أو يونغ-سو خلال نشاط يتعلق بمسلسل «سكويد غايم» من «نتفليكس» في 12 حزيران/يونيو 2022 في لوس أنجليس (أ ف ب)
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أعلنت النيابة العامة، الجمعة، أن القضاء الكوري الجنوبي وجه اتهاماً إلى الممثل أو يونغ-سو (79 عاما)، أحد نجوم مسلسل «سكويد غايم» بالاقدام على اعتداء جنسي عام 2017.

وأو يونغ-سو هو أول كوري جنوبي يفوز بجائزة «غولدن غلوب» لدوره كرجل ضعيف ظاهرياً في مسلسل التشويق السوداوي على «نتفليكس»، وفق «فرانس برس».

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واشارت تقارير محلية إلى أن النيابة العامة في كوريا الجنوبية وجّهت الخميس الاتهام رسمياً إلى الممثل بلمس جسد امرأة بشكل غير لائق عام 2017. وأُطلق سراح الممثل.

وأكد مسؤول في النيابة العامة لمنطقة سوون في الضواحي الجنوبية لسيول صحة هذه المعلومات.

وقف حملة إعلانية
وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن وزارة الثقافة قررت وقف حملة إعلانية ظهر فيها أو يونغ-سو.

واعتُبر نقداً لاذعاً لتجاوزات النظام الرأسمالي، إذ يصوّر شخصيات متأتية من فئات مهمشة في كوريا الجنوبية يشاركون في ألعاب تقليدية للأطفال بهدف الفوز بمبلغ مالي ضخم، ويقتل الفقراء بعضهم بعضاً بدافع الرغبة في الربح. وشاهد عشرات الملايين من «سكويد غايم» منذ إطلاقه عام 2021 ولا يزال واحداً من مسلسلات «نتفليكس» الأكثر شعبية.

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